Von Michael Wilkening

Heidelberg. Die MLP Academics Heidelberg haben ihren Kader für die neue Spielzeit in der 2. Basketball-Bundesliga verstärkt. Nach einem Jahr, die der Center in der Bundesliga in Tübingen verbrachte, kehrt Phillipp Heyden zu den Academics zurück. Der 29-Jährige hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben und soll mit seiner Präsenz unter den Körben dafür sorgen, dass die Heidelberger in der kommenden Spielzeit an die Erfolge der jüngeren Vergangenheit anknüpfen können.

"Ich hoffe, dass ich mein Glück in Heidelberg finde. Wir wollen an die Erfolge der zurückliegenden beiden Jahre anknüpfen", sagte Heyden, der mit der kompletten Familie an den Neckar umsiedeln wird. In der Spielzeit 2016/17 war Heyden einer der prägenden Köpfe bei den Academics und war mitentscheidend dafür, dass die Mannschaft von Branislav Ignjatovic mit Rang fünf die bis dahin beste Platzierung in der ProA-Geschichte erreichte. In der vergangenen Saison absolvierte Heyden 30 Partien für Tübingen in der ersten Liga, in denen er durchschnittlich 6,7 Punkte erzielte und 3,4 Rebounds einsammelte. Bei den Heidelbergern gelangen ihm durchschnittlich 12,2 Punkte sowie 6,0 Rebounds. "Ich freue mich riesig auf diese Herausforderung", erklärte Heyden, mit dem die Planungen auf der Center-Position abgeschlossen sind, nachdem Niklas Ney seinen Kontrakt bereits verlängert hatte. Martin Seiferth wird die Academics verlassen.

Das gilt auch für Evan McGaughey, der ein Angebot zur Vertragsverlängerung ablehnte. Der US-Amerikaner ließ eine Offerte, die bis gestern Gültigkeit hatte, verstreichen. Für den Power Forward haben die Verantwortlichen schon einen Ersatz in Aussicht. "Wir sind mit einem Import-Spieler, der Deutschland-Erfahrung besitzt, schon sehr weit", sagte Academics-Manager Matthias Lautenschläger, der glaubt, dass sich das Team durch den anvisierten neuen Mann im Vergleich zu McGaughey nicht verschlechtern wird.

Mit Niklas Würzner, Eric Palm, Jaleen Smith, Ney und Heyden verfügen die Academics bereits über ein starkes Gerüst für die neue Spielzeit, das mit dem McGaughey-Ersatz noch besser werden soll. Weiterhin haben die Heidelberger die Hoffnung, dass mit Shyron Ely ein weiterer Leistungsträger bleibt.