Heidelberg. (miwi) Corona und kein Ende. Auch der Sport ist von den steigenden Fallzahlen betroffen. So hat der Covid-19-Erreger den Spielplan der MLP Academics Heidelberg bereits vor dem Saisonauftakt in der 2. Basketball-Bundesliga durcheinandergewirbelt. Das Auftaktmatch der Mannschaft von Branislav Ignjatovic, das für diesen Freitagabend (19.30 Uhr) in Trier geplant war, wurde abgesagt.

Die Academics-Spieler befinden sich ausnahmslos in Quarantäne, weil sie am vergangenen Donnerstag ein Testspiel in Kirchheim absolvierten und zwei Spieler der Knights kurz darauf positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Spieler der Heidelberger gelten als Kontaktpersonen und müssen daher bis kommenden Mittwoch in häusliche Quarantäne.

Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Academics-Akteure in den vergangenen Tagen zwei Mal negativ auf den Erreger getestet wurden. "Wir müssen uns der Entscheidung des Gesundheitsamtes beugen", sagte Ignjatovic.

Der Serbe war beim Testspiel in Kirchheim ebenfalls dabei, muss aber im Gegensatz zu seinen Spielern nicht in Quarantäne. "Vermutlich wird das in den kommenden Monaten dazu gehören, dass Spiele kurzfristig verschoben werden", erklärte der Basketball-Coach.

In den kommenden Tagen sollen sich die Spieler in den eigenen vier Wänden fit halten, Athletik-Coach Serena Benavante wird Video-Einheiten mit der Mannschaft abhalten. "Ideal ist das aber natürlich nicht", so Ignjatovic. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Update: Donnerstag, 15. Oktober 2020, 20.40 Uhr

Von Michael Wilkening

Heidelberg. Mit dem Startschuss in die Spielzeit 2020/21 sollte die Zukunft beginnen, doch der Covid-19-Erreger hat auch die Planungen bei den MLP Academics Heidelberg durcheinander geworfen. Mit dem Umzug in die neue Halle, so war die selbst gestellte Vorgabe, würde der Angriff auf die Bundesliga realistisch. Wenn die Heidelberger am Freitagabend (19.30 Uhr) bei den Gladiators Trier in die neue Zweitliga-Saison starten, gibt es aber viele offene Fragen.

"Wir arbeiten noch final am Zuschauerkonzept", sagt Matthias Lautenschläger. Der Manager der Academics war vor vielen Monaten davon ausgegangen, die Spielzeit im SNP Dome starten zu können, in dem schicken Hallenneubau für knapp 5000 Besucher an der Speyerer Straße. Doch die Corona-Pandemie sorgte für Verzögerungen beim Bau – zudem stellt sich die Frage, ob ein Auszug aus der Halle am Olympiastützpunkt Sinn ergibt, wenn nur wenige oder gar keine Zuschauer bei den Heimspielen anwesend sein dürfen. Am Sonntag nächster Woche steht das erste Heimspiel an (gegen die Nürnberg Falcons), gespielt wird im Olympiastützpunkt. "Wir planen den Umzug in den SNP Dome noch in diesem Jahr", erklärt Lautenschläger – ganz unabhängig von den zu diesem Zeitpunkt zugelassen Besuchern.

Hintergrund Kader und Termine Die Spieler Aufbau: Sa’eed Nelson (Rückennummer 1); Niklas Würzner (2), Kai Barth (3); Jordan Geist (15). [+] Lesen Sie mehr Kader und Termine Die Spieler Aufbau: Sa’eed Nelson (Rückennummer 1); Niklas Würzner (2), Kai Barth (3); Jordan Geist (15). Flügel: Shyron Ely (5); Risto Vasiljevic (8); Jonas Ihle (9), Albert Kuppe (47), Daniel Loh (33), Evan McGaughey, (42). Center: Armin Trtovac (10); Phillipp Heyden (22). Die Hinrunde Freitag, 16.10., 19.30 Uhr: Gladiators Trier (A); Sonntag, 25.10., 17 Uhr: Nürnberg Falcons (H); Sonntag, 1.11., 18 Uhr: Giants Leverkusen (A); Freitag, 6.11., 19.30 Uhr: Tigers Tübingen (H); Sonntag, 15.11., 17 Uhr: Phoenix Hagen (H); Montag, 23.11., 19.30 Uhr: Rostock Seawolves (A); Samstag, 28.11., 19.30 Uhr: Kirchheim Knights (H); Sonntag, 6.12., 18 Uhr: Karlsruhe Lions (H); Samstag, 12.12., 19.30 Uhr: Ehingen Urspring (H); Samstag, 19.12., 19.30 Uhr: Science City Jena (A); Mittwoch, 23.12., 19.30 Uhr: Panthers Schwenningen (A); Sonntag, 27.12., 17 Uhr: Artland Dragons (H). miwi

Die vielen Fragezeichen, besonders im wirtschaftlichen Bereich, erschwerten die Kaderzusammenstellung. Dafür sind die Ergebnisse durchaus beachtlich. Mit Jordan Geist lotsten Manager Lautenschläger und Trainer Branislav Ignjatovic den Liga-Topscorer der zurückliegenden, abgebrochenen Saison an den Neckar. Der US-Amerikaner spielte zuletzt für die Trierer und überzeugte dort mit mehr als 18 Punkten im Schnitt. "Jordan wird uns helfen", ist Ignjatovic sicher. Nicht nur wegen des Coups zählt die Liga-Konkurrenz die Heidelberger zu den Topteams.

Mit Shyron Ely, Phillipp Heyden, Armin Trtovac und Niklas Würzner haben die Academics einen starken Stamm aus dem Vorjahr gehalten, mit Evan McGaughey, Albert Kuppe, Daniel Loh und Kai Barth kehrten vier Spieler nach Heidelberg zurück, so dass die Eingliederung leichter war. Neben Geist kam mit Sa’eed Nelson ein weiterer US-Amerikaner erstmals nach Heidelberg. Nelson zeigte am College in seiner Heimat starke Leistungen und soll als Spielmacher für viel Geschwindigkeit sorgen. Das Talent ist zweifelsfrei vorhanden, zeigen muss sich, ob der 23-Jährige (schon) in der Lage ist, ein Team zu führen. Zusammen mit den Nachwuchskräften Jonas Ihle und Risto Vasiljevic, die langsam an das Niveau der Zweiten Liga herangeführt werden sollen, steht Ignjatovic ein Kader zur Verfügung, der viel Qualität aufweist. Der Serbe ist sich dessen bewusst, weist aber auch auf Problemfelder hin.

Der Heidelberger Trainer richtet den Blick auf drei Spieler, die erst langsam wieder ihren Spielrhythmus finden. Ely, McGaughey und Kuppe waren verletzt, als die zurückliegende Spielzeit abgebrochen werden musste. Alle waren knapp neun Monate ohne geregeltes Training, ehe die Academics in die Vorbereitung starteten. "Sie brauchen alle Zeit", warnt Ignjatovic vor zu hohen Erwartungen. Die Fähigkeiten der drei Rückkehrer sind unbestritten, McGaughey absolvierte am vergangenen Wochenende in Bayreuth sein bestes Match innerhalb der Testspielserie. "Das gibt uns Hoffnung", sagt der Trainer. Ely und Kuppe hatten ihr Können schon vorher gezeigt.

Von sechs Testspielen, drei davon gegen Erstligisten, gewannen die Heidelberger zwar nur eines, dennoch hinterließen die Academics viele positive Eindrücke. "Wir sind in der Lage, 80 Punkte und mehr zu erzielen, auch wenn wir keine gute Wurfquote haben", sagt Ignjatovic. In der Offensive verfügt der Coach über viele Waffen, die Heidelberger sollten schwer auszurechnen sein. Wenn es dem Trainer gelingt, die Mannschaft defensiv zu verbessern, ist sehr viel möglich. Das soll sich im besten Fall schon bei der offiziellen Saisoneröffnung in Trier zeigen.