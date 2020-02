Von Michael Wilkening

Heidelberg. Die MLP Academics Heidelberg lagen kurz vor dem Ende gegen die Giants Leverkusen mit 17 Punkten vorne – und doch war es spannend in der Halle am Olympiastützpunkt. Der Sieg war den Spielern von Branislav Ignjatovic nicht mehr zu nehmen, aber es stand dennoch viel auf dem Spiel.

Weil die Leverkusener das Hinspiel mit 20 Punkten Differenz gewonnen hatten, hatten die Heidelberger die Chance, mit ein paar zusätzlichen Punkten nicht nur diese Partie, sondern auch den direkten Vergleich für sich zu entscheiden. Das Vorhaben gelang, und deshalb machten die Academics gestern einen großen Schritt in Richtung Playoffs in der 2. Basketball-Bundesliga.

> Hansi Gnad, Trainer der Giants Leverkusen: "In der ersten Halbzeit war alles eng und ausgeglichen, damit kann ich zufrieden sein. Es ärgert mich nicht, dass wir das Spiel verlieren, denn das kann immer passieren. Mich ärgert, wie es dazu kommt, dass wir den direkten Vergleich verlieren. Wir reden immer wieder darüber, sind aber einfach nicht clever genug. Wir haben schlechte Entscheidungen getroffen und wollten mit dem Kopf durch die Wand. Das konnte nicht funktionieren. Wir haben in der entscheidenden Phase zu oft den Ball weggeworfen, haben es Heidelberg zu einfach gemacht. Da sind wir nicht ruhig genug, das müssen wir lernen." > Branislav Ignjatovic, Trainer der MLP Academics: "Das war ein phänomenaler Abend. Leverkusen spielt als Neuling eine richtig gute Saison. Wir hatten Selbstvertrauen verloren und das hat man in der ersten Halbzeit gesehen. Da hat uns Zamal Nixon im Spiel gehalten. In der zweiten Halbzeit war es besser, irgendwann sind wir heißgelaufen. Ich hatte nicht davon geträumt, dass wir den direkten Vergleich gewinnen können, aber wir haben es geschafft."

99:75 (41:39) hieß es am Ende einer Partie, in der sich die Heidelberger beinahe von Minute zu Minute steigerten. Das war beeindruckend, weil die Academics exakt eine Woche zuvor gegen Hanau noch eine schwache Leistung gezeigt und eine deutliche Packung kassiert hatten. Der Großteil der 979 Zuschauer in der Halle feierte die eigene Mannschaft deshalb, denn die zog sich sprichwörtlich am eigenen Schopf aus dem Schlamassel.

Alle Akteure trugen ihren Teil zum klaren Sieg bei – und zum entscheidenden Faktor wurde am Sonntag Sebastian Schmitt. Der Aufbauspieler erzielte die letzten neun Punkte für sein Team und sorgte dafür, dass aus dem 90:73, das nicht gereicht hätte, um den direkten Vergleich zu gewinnen, noch der umjubelte 99:75-Erfolg wurde.

Es lag nicht allein in den Händen der Leistungsträger, dass die Hausherren den 15. Saisonsieg landeten, sondern war das Ergebnis einer starken Mannschaftsleistung. Auch Kapitän Phillipp Heyden überzeugte mit neun Punkten und fünf Rebounds, obwohl der Center wegen Problemen am Rücken erneut nur sehr eingeschränkt hatte trainieren können.

Das beeindruckende an der Vorstellung der Heidelberger war die Tatsache, dass sich niemand in den Vordergrund spielen konnte, weil schlicht alle bereit waren, Verantwortung zu übernehmen. Zudem steigerten sich im Verlaufe der 40 Minuten alle Spieler der Academics.

In den ersten zehn Minuten war ihnen anzumerken, dass die Sicherheit nach der Niederlage gegen Hanau fehlte. 16:19 lagen die Ignjatovic-Schützlinge nach dem ersten Viertel zurück und auch im zweiten Abschnitt lief nicht alles rund. In dieser Phase sorgte Zamal Nixon dafür, dass die Academics die Partie ausgeglichen gestalten konnten. 14 seiner 19 Punkte erzielte der Spielmacher in der ersten Hälfte.

Unterstützung bekam der US-Amerikaner nach der Pausenbesprechung, als plötzlich alle Akteure im Academics-Trikot wie befreit wirkten. Armin Trtovac überzeugte als Center und war am Ende mit 16 Punkten zweitbester Schütze seiner Mannschaft. "Ich konnte dem Team unter beiden Körben helfen", sagte Trtovac, der sechs seiner acht Würfe im Korb unterbrachte.

Neben dem Größten im Kader trumpften aber alle auf, und der Kleinste sorgte am Ende für die Entscheidung. Schmitt war nervenstark, als er in der Schlussminute alle sechs Freiwürfe verwandelte und damit eine starke Vorstellung seines Teams durch den Gewinn des direkten Vergleichs abrundete.

Heidelberg: Nixon 19 (4 Dreier), Trtovac 16, Lacy 14 (2), Jelks 12, Schmitt 12 (1), Heyden 9, Eberhard 7 (1), Teichmann 6 (2), Würzner 5, Liyanage, Heindel.

Leverkusen: Hornsby 21 (1), Celebic 17, Eberhardt 12 (1), Lasher 8, Edigin 6, Winter 5 (1), Schönborn 3 (1), Schick 2, Blass 1, Kuczmann, Kahl, Selimovic.

Stenogramm: 4:6 (5.), 16:19 (10.), 28:28 (15.), 41:39 (Halbzeit), 52:48 (25.), 68:54 (30.), 77:59 (33.), 99:75 (Endstand); Zuschauer: 979.