Heidelberg. (miwi) Es geht um Rekorde, aber viel wichtiger ist für die Basketballer der MLP Academics Heidelberg die Ausgangslage, die damit verbunden ist. Mit einem Sieg gegen die Orange Academy Ulm können sich die Spieler von Branislav Ignjatovic am Sonntag, 17 Uhr, den Heimvorteil im Playoff-Viertelfinale der 2. Bundesliga ProA sichern. Das würde zudem bedeuten, dass die Heidelberger so viele Siege wie noch nie in der Geschichte der ProA gesammelt und die beste Platzierung gesichert hätten.

"Das ist der große Wunsch von uns allen", sagt Coach Ignjatovic. Der Serbe ist sich bewusst, dass er mit seinem Team Bestmarken aufstellen kann, doch der Fokus liegt nicht auf den Eventualitäten nach den 40 Minuten, sondern auf den möglichen Geschehnissen auf dem Feld. "Wir möchten dieses Ziel erreichen, aber dafür müssen wir hart arbeiten", sagt der Trainer des Tabellendritten.

Bei einem Sieg wäre der vierte Rang sicher und die Academics eventuell sogar nicht mehr vom dritten Platz zu verdrängen. Die Aussichten sind also rosig und weil jetzt ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten ansteht, sieht auf den ersten Blick alles nach einem Spaziergang aus - doch vor diesem Irrglauben warnt Ignjatovic.

Das junge Team aus Ulm wird alles geben, um eine Niederlage in Heidelberg zu verhindern, denn die würde den sicheren Abstieg bedeuten. Weil die Orange Academy am vergangenen Wochenende das Kellerduell gegen Baunach knapp 90:92 nach Verlängerung verlor, ist das Team auf Siege in den zwei letzten Partien der regulären Saison und gleichzeitige Ausrutscher der Konkurrenz angewiesen, um den direkten Wiederabstieg in die Pro B noch zu verhindern.

Diese Ausgangslage gibt dem Duell in der Halle am Olympiastützpunkt zusätzliche Brisanz und den Academics die Möglichkeit, die Situation für sich zu nutzen. Wenn es Kapitän Albert Kuppe und seinen Kollegen gelingt, ihrem Gegner klar zu machen, dass es in Heidelberg nichts zu holen gibt, könnte bei dem die Nervosität um sich greifen. "Sie werden alles mobilisieren", sagt Ignjatovic, der nicht glaubt, dass der Wille des Gegners schon vor der Partie gebrochen sein wird. Der Heidelberger Trainer bleibt aber entspannt: "Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet."

Die Heidelberger wollen während der 40 Minuten am Sonntag nicht improvisieren müssen wie während der Übungseinheiten unter der Woche. Weil Niklas Ney mit einem grippalen Infekt kämpfte und möglicherweise erst heute wieder mit der Mannschaft trainiert, und zudem Lennart Steffen mit einem doppelten Bänderriss im Sprunggelenk ausfällt, war die Trainingsgruppe kleiner als erhofft.

Durch die Verletzung des Aufbauspielers, der sich die Blessur am Dienstag zuzog, ist nicht sicher, ob er Ignjatovic in den Playoffs zur Verfügung stehen wird, die am 8. April starten werden. "Er ist jetzt in Behandlung und die Physiotherapeuten werden entscheiden, wann er wieder zur Verfügung steht", sagt Ignjatovic.