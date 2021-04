Von Michael Wilkening

Jena. Diese 40 Minuten waren ein Vorgeschmack für die Playoffs, die in zwei Wochen starten und in denen die MLP Academics Heidelberg und Science City Jena möglicherweise erneut aufeinandertreffen. Kurz vor dem Ende der regulären Saison in der 2. Basketball-Bundesliga standen sich beide Teams in Jena gegenüber und lieferten sich eine spannende Partie bis zur letzten Sekunde. Die Thüringer setzten sich am Ende glücklich mit 70:69 (34:35) durch, weil die Heidelberger schlicht zu viele Chancen ausgelassen hatten.

Sieg und Niederlage

Der Tag endete mit einer Niederlage, hatte aber mit einem Sieg begonnen. Das Schiedsgericht der Liga hatten den Heidelbergern zwei Punkte zugesprochen. Der Hintergrund: Ursprünglich war das erste Spiel zwischen den Academics und Jena am Karsamstag in Heidelberg vorgesehen, die Thüringer waren jedoch nicht angetreten. Daraufhin hatte die Spielleitung den Sieg der Heimmannschaft angerechnet, wogegen Jena Berufung einlegte. Nachdem das Schiedsgericht diese abgelehnt hatte, gab es die beiden Punkte für die Mannschaft von Branislav Ignjatovic. Jena wurde zudem mit einem Punktverlust belegt.

Die Ausgangslage war also klar, denn mit einem Sieg in Jena hätten sich die Korbjäger aus der Neckarstadt vorentscheidend vom direkten Konkurrenten um einen Top-Platz absetzen können. Doch das klappte ganz knapp nicht, weil die Academics ihre Stärke nicht ausspielen konnten. Von 23 Dreierversuchen landeten nur drei im Korb – so schlecht hatten die Ignjatovic-Schützlinge in der laufenden Spielzeit noch nicht aus der Distanz getroffen. Dennoch gab es die Gelegenheit, die "Wissenschaftler" zu distanzieren. Am Ende fehlten ein paar Zentimeter zum Auswärtssieg.

Die Heidelberger fanden blendend in die Partie und führten nach wenigen Minuten 12:4 (5.). Danach fiel es der Ignjatovic-Fünf aber zunehmend schwer, in der Offensive zu scoren. Das lag an der aggressiven Verteidigungsarbeit der Heimmannschaft, aber auch an der Wurfschwäche der Academics, die viele freie Chancen ausließen. In den ersten vier Minuten des zweiten Viertels gelang den Heidelbergern überhaupt kein Punkt, so dass die Partie bei einer knappen 21:20-Führung wieder völlig offen war. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit ging Jena beim 34:32 erstmals in Führung (19.), ehe die Academics sich doch noch einen hauchdünnen Vorsprung erarbeiteten. Mit einem 34:35 auf der Anzeigetafel ging es in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte blieb die Partie bis zum Ende offen – und weiterhin fielen auf beiden Seiten wenige Würfe durch die Reuse. Nach drei Vierteln lag Jena 52:51 vorne, ehe die Gäste die Führung zu Beginn des letzten Abschnitts zurückeroberten. Bis 90 Sekunden vor dem Ende lagen sie vorne, doch mit einem schnellen Zwischenspurt von 63:67 auf 68:67 sorgten die Thüringer für die Wende. Jetzt wurde die Begegnung zu einem Krimi und Phillipp Heyden zeigte 32 Sekunden vor dem Ende gute Nerven, als er zwei Freiwürfe sicher verwandelte. Jetzt war Jena am Zug und zeigte sich ebenfalls nervenstark. Andrew David Smith versenkte genauso zwei Freiwürfe und brachte sein Team 70:69 in Front.

Knapp 15 Sekunden vor dem Ende bekamen die Heidelberger dennoch eine letzte Möglichkeit, das Topspiel zu gewinnen. Das misslang: Zunächst wurde Shyron Ely auf dem Weg zum Korb gestoppt, dann warf Jordan Geist den finalen Wurf der spannenden Begegnung an den Ring.

Jena: Hill 16/1 Dreier, Smith 12, Lodders 8, Darnell 7/2, Nixon 6/1, Wolf 6, Radojevic 5/1, Haukohl 5/1, Odiase 4, Nawrocki 1, Jostmann, Rodrigues.

Heidelberg: Ely 18, Geist 10/1, Heyden 10, Trtovac 8, McGaughey 7/1, Würzner 5, Willett 5, Nelson 3, Kuppe 3/1, Geier, Vasiljevic, Loh.

Spielfilm: 4:12 (5.), 14:21 (10.), 20:21 (14.), 34:35 (Hz.), 43:47 (25.), 52:51 (30.), 60:63 (36.), 63:67 (39.), 70:69 (Endstand).