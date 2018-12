Tübingen. (nb) Die MLP Academics Heidelberg haben am Freitagabend in Tübingen ihren Teil dazu beigetragen, dass am Samstag in Heidelberg ordentlich gefeiert werden kann. Mit einem beeindruckenden 84:69 (47:39)-Erfolg bei den Walter Tigers rehabilitierten sich die „Akademiker“ für die knappe Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen Rostock – und machten damit Manfred Lautenschläger ein vorgezogenes Geschenk. Der langjährige Förderer und Mitbegründer von Sponsor MLP begeht am Samstag seinen 80. Geburtstag.

Auch für Center Phillipp Heyden war es ein besonderer Sieg, schließlich spielte der 30-Jährige in der vergangenen Saison noch für die „Raubkatzen“. Zunächst war es aber nicht der Kapitän, sondern es waren die beiden Aufbauspieler Shyron Ely und Niklas Würzner, die Heidelberg auf Kurs brachten. Während der US-Amerikaner Ely zehn Punkte bereits im ersten Viertel erzielte, führte der deutsche Point Guard geschickt Regie (insgesamt 7 Assists).

In einer ansehnlichen ersten Hälfte dauerte es aber bis kurz vor der Halbzeit, ehe sich die Academics erstmals nennenswert absetzen konnten. Zwölf Punkte in Folge markierten sie und machten aus einem 33:35-Rückstand eine 45:35-Führung.

Und einmal in Führung gegangen, gaben die Schützlinge von Trainer Branislav Ignjatovic, der nur sieben Spieler einsetzte, diese bis zum Ende nicht mehr her. Neben dem überragenden Shy Ely, der am Ende auf 26 Zähler kam, punkteten auch Dan Oppland (12), Heyden und Jaleen Smith (beide 11) zweistellig. „Das war ein Schritt in die richtige Richtung heute“, sagte hinterher Ely: „Darauf müssen wir jetzt gegen Hamburg aufbauen.“ Schon am Samstag um 17 Uhr sind die Towers aus der Hansestadt im Olympiastützpunkt zu Gast.

Stenogramm: 10:10 (5.), 20:21 (1. Viertel), 30:25 (13.), 35:45 (18.), 39:47 (Halbzeit), 48:54 (26.), 53:66 (3. Viertel), 63:73 (26.), 69:84 (Endstand).

Tübingen: Laser 16 (2 Dreier), Grabauskas 12, Wolf 11, Timmer 11 (1), Allen 6, Djurasovic 4, Hiller 3 (1), Nadjfej 3 (1), Brennan 3 (1).

Heidelberg: Ely 26 (1), Oppland 12, Smith 11 (1), Heyden 11, Würzner 9 (1), Schmitt 9 (3), Liyanage 6 (2).