Heidelberg. (miwi) Das erste Training in einer neuen Spielzeit ist eigentlich immer auch ein Stückchen eines Neuanfangs. Doch so fühlte es sich für die Verantwortlichen der MLP Academics Heidelberg gar nicht an, als sie am Freitag am frühen Abend zum ersten Mal das Team beisammen hatten, das in den nächsten Monaten an die erfolgreiche jüngere Vergangenheit in der 2. Basketball-Bundesliga anknüpfen soll. Vier Neuzugänge tummelten sich in der kleinen Trainingshalle am Olympiastützpunkt Metropolregion Rhein-Neckar, aber es gab keine Überraschungen. "Man hat das Gefühl, dass man alle schon kennt", beschrieb Albin Mauz das Gefühl der Beteiligten.

Irgendwie war es ein Wiedersehen alter Kumpel, denn mit Philipp Heyden ist einer der Neuzugänge ein Rückkehrer, der bereits in der Spielzeit 2016/17 das Trikot der Heidelberger getragen hat. Marc Liyanage, Dan Oppland sowie Sebastian Schmitt - die drei weiteren Neuzugänge - kennen sowohl die neuen Kollegen als auch die Trainer bereits aus der Liga. Eigentlich fehlte nur einer, denn der ehemalige Kapitän Albert Kuppe wurde vermisst. "Albert hatte eine wichtige Rolle bei uns inne", sagte Mauz über den Flügelspieler, der seine Profikarriere gerade beendet hat. In seine Fußstapfen auf und außerhalb des Feldes müssen künftig andere treten.

Die Atmosphäre in der Halle war wenig überraschend entspannt, als die Einheit begonnen hatte. Nach einem kurzen Aufwärmprogramm durften sich die Akteure sofort in Eins-gegen-eins- oder Zwei-gegen-zwei-Duellen miteinander messen. Beobachtet wurden sie dabei auch von Teammanager Matthias Lautenschläger, der diesen Spielerkader über Wochen mit viel Akribie zusammengestellt hatte.

Auffällig kräftiger ist David Aichele geworden. Der Nachwuchs-Center aus der USC-Jugend hat über die Sommer-Monate acht Kilogramm Muskelmasse auf seinen weiterhin schmächtig wirkenden Körper gepackt - und sollte deshalb mehr Möglichkeiten haben, sich gegen die "Kerle" in der Pro A zu behaupten. Weiterentwickelt sollte sich auch Niklas Ney haben, denn der Center-Kollege Aicheles hat erfolgreich an seiner Athletik gearbeitet und ist sichtbar schneller geworden. "Die Jungs trainieren schon seit einiger Zeit in Heidelberg", erklärte Mauz.

Der Fitnesszustand des gesamten Teams sei erfreulich, verriet Trainer Branislav Ignjatovic und nutzte die im Gegensatz zu den zurückliegenden Wochen etwas angenehmeren Temperaturen in der Übungshalle, um seine Spieler ordentlich zu fordern. Der Schweiß floss reichlich, und daran wird sich in den kommenden Tagen wenig ändern, schließlich werden fortan die Grundlagen für eine lange Saison gelegt. Das erste Testspiel bestreiten die MLP Academics am 23. August beim Bundesligisten DJK Würzburg.

Bis dahin sollen die taktischen Abläufe sitzen, die im Trainingslager in Tschechien verfeinert werden. Zweifel daran hat Mauz nicht. "Wir haben schon einen genauen Plan, wie wir spielen wollen", sagte der Co-Trainer gestern. Es ist eben ein großer Vorteil, wenn man die Stärken und Schwächen aller Akteure schon vor dem ersten Training kennt.