Rückkehr in die alte Heimat: Power Forward Dan Oppland von den Academics. Foto: vaf

Von Michael Wilkening

Heidelberg. Richtig gute Leistungen wechseln sich bei den MLP Academics Heidelberg in dieser Saison mit richtig schlechten Vorstellungen ab. Manchmal sehen die Zuschauer beide Extreme sogar innerhalb einer Partie. Auch Branislav Ignjatovic kann sich nie ganz sicher sein, was seine Spieler leisten können.

Nur eine kleine Tendenz gab es bislang - gegen starke Gegner spielten die Heidelberger eher besser als schlechter. Und deshalb sind die Voraussetzungen vor dem Nachholspiel am Dienstagabend, 19.30 Uhr, in der 2. Basketball-Bundesliga bei den Nürnberg Falcons gar nicht schlecht. Die Franken sind nämlich wie die Academics auch ein klarer Kandidat für die Teilnahme an den Playoffs.

"Nürnberg hat ein richtig gutes Team, das haben wir in der Vorbereitung auf die Saison erfahren", sagte Ignjatovic vor der Fahrt in Richtung Nürnberg. Inmitten des Trainings auf die Spielzeit trafen die Academics in der eigenen Halle auf die Falcons und verloren den Test. Allerdings fehlte damals Dan Oppland, ausgerechnet der Akteur also, der vor dieser Spielzeit von Nürnberg zu den Heidelbergern wechselte. Heute Abend soll der Power Forward mithelfen, bei seinem alten Klub zu gewinnen.

Nach der guten Leistung beim 81:68-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen die Kirchheim Knights wollen die Academics in Nürnberg wieder erfolgreich sein. "Das wird nicht einfach, die Falcons sind gut unterwegs", warnt Ignjatovic vor dem Kontrahenten.

Mit guten Centern und starken Spielmachern haben die Franken bislang in der Saison überzeugt und den Nachteil ausgeglichen, bis in den Oktober hinein nur Auswärtsspiele bestreiten zu müssen. Weil die Halle nicht zur Verfügung stand, wurden die Heimpartien zu Saisonbeginn alle verlegt - auch die Begegnung gegen die Heidelberger, die am 3. Spieltag angesetzt war.

Aktuell haben die Nürnberger drei Partien weniger absolviert wie die meisten Konkurrenten und mit einem Sieg am Dienstagabend würden sie in der Tabelle an den Academics vorbeiziehen, die derzeit Fünfter sind. Die Heidelberger haben wiederum die Möglichkeit, mit einem Erfolg bis auf den dritten Platz zu klettern und sich gleichzeitig eine perfekte Ausgangslage für den Jahresendspurt zu schaffen.

Voraussetzung dafür ist eine ähnlich gute Teamleistung wie beim Erfolg gegen die Kirchheimer. Perfekt war die Vorstellung gegen die Knights nicht, weil in der Offensive die gesamte Last aber nicht allein auf Shyron Ely und Philipp Heyden lag, reichte es für den wichtigen Auswärtssieg.

"Für mich sind Siege in fremden Hallen wie ein Break beim Tennis, und gegen Kirchheim ist uns so ein Break gelungen", erklärte Ignjatovic. Klar ist, welches Ziel der Heidelberger Trainer am Dienstagabend verfolgt: Er möchte das nächste Break schaffen.

Info: 2. Basketball-Bundesliga, Dienstag, 19.30 Uhr: Nürnberg Falcons - MLP Academics Heidelberg.