Von Michael Wilkening

Heidelberg. Für Branislav Ignjatovic ist es nie eine gute Nachricht, wenn er erfährt, dass ein Klub in der 2. Basketball-Bundesliga seinen Trainer gefeuert hat. "Ich fühle immer mit meinem Kollegen, wenn er seinen Job verloren hat", sagt der Coach der MLP Academics Heidelberg. Doppelt bitter empfindet der Serbe diesen Vorgang dann, wenn ausgerechnet der kommende Gegner der Heidelberger diesen Schritt vollzogen hat. Am vergangenen Wochenende machten die Heidelberger die Erfahrung, dass sich ein Team nach einem Trainerwechsel deutlich besser präsentiert, was auch ein Grund für die Niederlage in Hagen war, denn die hatten ihren Coach zuvor entlassen.

So weit, so schlecht für die Academics, die jetzt am Sonntag vor einem ähnlichen Problem stehen. Die Karlsruhe Lions gaben vor ein paar Tagen die Trennung von Michael Mai bekannt - und treten am Sonntag, um 17 Uhr, in Heidelberg an. Das Derby gegen die Lions beinhaltet also eine Unbekannte mehr für Ignjatovic. "Eine Mannschaft geht nach einem Trainerwechsel mit mehr Motivation ins Spiel. Wir müssen sehr vorsichtig sein, denn es ergibt sich meist ein kurzfristiger Effekt", warnt der Heidelberger Übungsleiter vor der Besonderheit der Situation.

Bei der Aufarbeitung der 72:78-Niederlage in Hagen erarbeiteten Spieler und Trainer allerdings Gründe für die Pleite, die über den Wechsel auf der Bank des Gegners hinausgehen. "Es gab ein paar selbstkritische Töne der Spieler", sagt Ignjatovic nach der unnötigen Pleite bei den Westdeutschen. "Wir haben nicht gut gespielt, das Match trotzdem kontrolliert und es in den letzten zwei Minuten aus der Hand gegeben", grantelt der Serbe, der den Blick in den Rückspiegel mit einem einzigen Satz beendet: "Wir sollten jetzt kein Drama daraus machen."

Viel wichtiger ist schließlich, dass Mannschaft und Trainer die richtigen Rückschlüsse aus der Niederlage ziehen, um den zuvor gezeigten Aufwärtstrend - drei Siege hintereinander - fortsetzen zu können. "Wir müssen den Ball besser bewegen", fordert Ignjatovic. Für den Serben ist entscheidend, dass es seinen Akteuren nicht darum geht, selbst zu glänzen, sondern den Erfolg der Mannschaft in den Vordergrund zu stellen - im Basketballdeutsch wird von "Hero-Ball" (Helden-Ball) gesprochen, wenn Spieler versuchen, durch Einzelaktionen zum Helden des Matches zu werden. "Es geht darum, dass wir nicht gleich die erste Chance zum Wurf nehmen, sondern nach einer noch besseren Gelegenheit suchen", fordert der Heidelberger Coach mehr Besonnenheit beim Spiel in der Offensive. In den zurückliegenden Jahren war genau diese Eigenschaft eine Stärke der Academics - und sie soll es auch weiterhin bleiben. "Ich denke, die Jungs haben das verstanden", sagt Ignjatovic vor dem Match gegen die Karlsruher. Die hinken den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher und haben erst zwei Siege gelandet. Nicht nur durch den Trainerwechsel bei den Lions macht sich der Coach der Heidelberger vom Eindruck der Tabelle frei. "Das ist eine der talentiertesten Mannschaften in der Liga", warnt er - und hofft, dass seine Spieler die richtigen Lehren aus dem Match in Hagen gezogen haben.

2. Basketball-Bundesliga, Sonntag, 17 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Karlsruhe Lions.