Dresden. (miwi) Eine brillante Leistung war nicht zu erwarten und auch nicht erforderlich. Schließlich ging es für die MLP Academics Heidelberg gestern in erster Linie darum, beim ersten Testspiel mit Blick auf die neue Saison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A einen positiven Abschluss für das sechstägige Trainingslager in Usti nad Labem in Tschechien zu finden. Beim 70:65-Erfolg gegen den Pro-A-Absteiger Dresden Titans gelang dieses Vorhaben.

"Bei uns hat noch nicht alles funktioniert", sagte Heidelbergs Manager Matthias Lautenschläger, ehe er sich mit dem Rest der Belegschaft auf die Busfahrt zurück nach Heidelberg machte. Flügelspieler Shyron Ely war mit zwölf Punkten der beste Scorer der Academics, die mit elf Akteuren gegen die Sachsen antraten. Lennart Steffen hatte sich einen Tag zuvor verletzt und wurde geschont. Der Neuzugang zog sich eine Muskelblessur zu. Wie lange er ausfällt, wird bei einer Untersuchung in Heidelberg in den kommenden Tagen geklärt.

Der Heidelberger Trainer Branislav Ignjatovic nutzte den ersten Test, um allen Akteuren ausreichend Spielzeit zu gewähren. Den Spielern merkte man allerdings an, dass die zurückliegenden Tage in Usti nad Labem anstrengend waren, denn die körperliche Frische fehlte, so dass der Zweitligist mentale Stärke zeigen musste. Den ersten Charaktertest bestanden die Academics, so dass sich eine erste Einschätzung bestätigte, die Lautenschläger am Ende des Trainingslagers abgab: "Das sind sehr gute Jungs, charakterlich einwandfrei."

Die Voraussetzungen stimmen demnach, die Vorsaison, die auf Platz fünf endete, zu wiederholen. Abzuwarten bleibt, ob die Mannschaft auch spielerisch zusammenpasst. "Das müssen die nächsten Wochen zeigen", sagte Lautenschläger, der grundsätzlich optimistisch ist.

Die Heidelberger hatten die Stadt in Tschechien ganz bewusst als Ort für das Trainingslager gewählt, denn vor einem Jahr hatten sie an gleicher Stelle die Grundlage für ihre erfolgreichste Spielzeit in der Pro A gelegt. In Usti nad Labem standen nicht nur viele Trainingseinheiten auf dem Programm, wobei in erster Linie im körperlichen Bereich gearbeitet wurde. Es ging auch darum, das neu zusammengestellte Team zusammenzuschweißen. "Es gab ein paar Teambuilding-Maßnahmen, das hat gut funktioniert", sagte Matthias Lautenschläger zufrieden.