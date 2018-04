Von Michael Wilkening

Heidelberg. Niklas Ney stand in den Katakomben der Halle am Olympiastützpunkt und sein Blick war leer. Der Center der MLP Academics Heidelberg war glücklich über den Erfolg, mit dem der Basketball-Zweitligist erfolgreich in das Playoff-Viertelfinale gegen die Gladiators Trier gestartet war. Gleichzeitig war der große junge Mann einfach ausgelaugt. "Ich bin erledigt, mental und körperlich", sagte Ney nach dem 86:83-Zittersieg am Sonntagabend. Playoff-Duelle sind intensiver, und vor allem fühlen sie sich intensiver an. Ney und seine Kollegen müssen sich daran gewöhnen, denn am Mittwoch geht es schon mit dem zweiten Spiel der Best-of-five-Serie in Trier weiter.

"Wir können jetzt zwei Tage lang im Training an uns arbeiten und gleichzeitig etwas erholen", erklärte Ney, ehe er sich auf dem Weg in die Kabine und unter die Dusche machte. Schließlich soll keine Zeit verloren gehen, um bis Mittwochabend (20 Uhr) bereit zu sein für den nächsten Kampf gegen die Gladiators. "Das Spiel heute war knapp und so wird es wohl auch bleiben", vermutete der Center, der es geschafft hatte, dem bislang wichtigsten Match der Heidelberger in dieser Spielzeit seinen Stempel aufzudrücken.

Der 22-Jährige lieferte ein perfektes Spiel ab, zumindest hinsichtlich der Punktestatistik. Alle fünf Wurfversuche aus dem Feld traf der Center und zudem verwandelte er jeden der sechs Freiwürfe, die er zugesprochen bekommen hatte. Ney hätte also voller Stolz sein können, doch der "Big Man" war demütig. "Es waren sicher in der Defensive und beim Rebounding noch einige Fehler dabei. Da hätte man noch einen Schritt mehr gehen können", sagte Ney selbstkritisch. Dem gebürtigen Berliner geht es ganz offensichtlich nicht um seine persönlich Statistik, sondern um das Fortkommen der Mannschaft. Diese Einstellung ist ursächlich für das gute Abschneiden der Academics in dieser Saison und die Chance, zum ersten Mal in der ProA-Geschichte das Playoff-Halbfinale zu erreichen.

"Man will der Mannschaft immer noch mehr geben, noch mehr helfen", sagte Ney. In seinem zweiten Jahr bei den Academics hat sich der Center zu einem wichtigen Eckpfeiler des Teams entwickelt. Beeindruckend schnell und kontinuierlich hat sich der jüngste Akteur der Stamm-Rotation verbessert und ist dadurch zu einem wichtigen Element beim Tabellendritten der regulären Saison geworden. Jetzt soll der nächste Schritt folgen.

Klar ist nicht nur Ney, sondern allen Kollegen sowie Trainer Branislav Ignjatovic, dass die Aufgabe am Mittwoch in der Arena in Trier deutlich schwerer wird als der Auftakt in der eigenen Halle. Vor allem die Schwäche beim Reboundverhalten müssen die Heidelberger abstellen - und da ist auch Ney gefordert. Die Aufgabe des Centers ist es, vor allem unter dem eigenen Korb die Gegner aus dem Bereich herauszuhalten. "Wir wissen, dass die Trierer immer mit vielen Spielern zum Rebound gehen, aber wir müssen das besser kontrollieren", forderte Ney mehr Aufmerksamkeit bei sich und den Spielern, die mit ihm auf dem Feld stehen.

Darauf baut auch Ignjatovic, der beim Erfolg im ersten Spiel Fehler bei der eigenen Mannschaft gesehen hatte - und das nicht in erster Linie als Problem ansah. "Wir können uns steigern", sagte der Serbe und ist deshalb zuversichtlich, in der zweiten Partie der Serie bei den Gladiators eine bessere Leistung seiner Spieler von der Seitenlinie aus beobachten zu können. Selbst bei Niklas Ney gibt es noch Potenzial nach oben, denn das perfekte Spiel hat der Center noch nicht abgeliefert - trotz einer Wurfquote von 100 Prozent.