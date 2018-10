Heidelberg. (miwi) Albert Kuppe feierte am Donnerstag Geburtstag, und möglicherweise gratulierte Branislav Ignjatovic dem Viernheimer zum Ehrentag. Ignjatovic pflegt ein gutes und respektvolles Verhältnis zu seinen Spielern - und auch zu den Akteuren, die einmal unter ihm gearbeitet haben. Kuppe zählt zur zweiten Gruppe, denn der ehemalige Kapitän wechselte vor der laufenden Saison zum Regionalligisten Speyer, um seine berufliche Karriere voranzutreiben.

Von einem Gespräch des Geburtstagskindes und des Trainers der MLP Academics Heidelberg sind keine Details überliefert, aber es könnte sein, dass sich der Serbe den Flügelspieler zurückgewünscht hat. Albert Kuppe könnte nämlich helfen, dem Basketball-Zweitligisten nach dem verpatzten Saisonstart auf die Beine zu helfen. Vor allem seine Treffsicherheit vermissen die Academics vor dem Heimspiel am Sonntag um 17 Uhr gegen die Artland Dragons.

Die Statistik weist aus vier Spielen der Heidelberger nur einen Sieg aus. Das ist weniger als Mannschaft und Trainer erwartet haben. Unterhalb der Erwartungen, und das ist ein Hauptgrund für die Misere, liegt auch die Wurfquote, denn nur vier von zehn Würfen (exakt 40,4 Prozent) fanden den Weg durch die Reuse. In der 2. Liga ist kein Team schlechter. Auffallend ist vor allem die schlechte Quote von jenseits der Drei-Punkte-Linie - und genau der Wurf aus der Distanz gehört zu den Stärken Kuppes.

Es ist klar, dass Branislav Ignjatovic mit seinen Schützlingen daran feilt, die Quote ohne Kuppe zu verbessern. Aber für den Serben ist das nicht entscheidend dafür, dass seine Mannschaft in Schwung kommt. "Wir brauchen eine kämpferisch gute Leistung. Wenn wir das schaffen und uns so Erfolgserlebnisse holen, steigt das Selbstvertrauen, und die Würfe fallen vielleicht wieder rein", sagt der Academics-Coach. Weniger mit spielerischen Mitteln könne die Schwächephase überwunden werden, sondern mit der richtigen Mentalität.

Zu Beginn der Woche gab es eine ausführliche Teamsitzung, in der Fehler offen und kompromisslos angesprochen wurden und die laut Ignjatovic einen positiven Effekt gezeigt hat. Das allein genügt aber den Ansprüchen des Trainers nicht: "Wir müssen das auch auf dem Feld zeigen."

Der Blick in Richtung des kommenden Gegners gehört zu einer professionellen Vorbereitung, weshalb das Trainerteam sich ausführlich mit den Artland Dragons beschäftigt hat. Allerdings kommen die Heidelberger sicher schneller voran, wenn sie den Fokus in erster Linie auf sich selbst legen. Der Blick nach innen ist wichtig, um die Schalter zu finden, die umgelegt werden müssen, damit die Mannschaft das unbestritten vorhandene Potenzial in den Ligaspielen abrufen kann. In der Testphase vor der Saison gelang dies bereits, und laut Ignjatovic funktioniert das auch in den Übungseinheiten zwischen den Partien.

Ein wenig Sorge macht aktuell noch der Knöchel von Philipp Heyden, denn der Center ist umgeknickt und musste ein paar Tage mit dem Training aussetzen. "Ich gehe davon aus, dass er bis Sonntag wieder fit ist", sagt Ignjatovic. Gemeinsam mit den körperlich fitten Teamkollegen soll der Kapitän gegen die Dragons aus Quakenbrück die negativen Gedanken aus den Köpfen vertreiben helfen.

2. Bundesliga Pro A Herren, Sonntag, 17 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Artland Dragons (Olympiastützpunkt/Im Neuenheimer Feld 710).