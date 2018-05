Heidelberg. (RNZ) Die MLP Academics Heidelberg haben auf einer weiteren Kaderposition für die kommende Spielzeit Planungssicherheit: Jaleen Smith hat kurz nach seiner Rückkehr in die USA das ihm unterbreitete Vertragsangebot für die Saison 2018/2019 angenommen.

Als Jaleen Smith am vergangenen Mittwoch den Frankfurter Flughafen betrat, um die Heimreise nach Texas anzutreten, war in ihm bereits die Gewissheit gereift, dass er in wenigen Monaten nach Deutschland und Heidelberg zurückkehren würde. Der 23-Jährige hatte in den vergangenen Wochen signalisiert, dass es ihm in Heidelberg im Allgemeinen und bei den MLP Academics im Speziellen gut gefalle - und er an einem Verbleib interessiert sei. Da die Verantwortlichen des Klubs Smith ebenfalls halten wollten, wurde man sich schnell einig. Der US-Amerikaner wird auch in der Saison 2018/2019 für die Kurpfälzer auflaufen.