Von Michael Wilkening

Heidelberg. Nach der Leistung am vergangenen Wochenende war es eine Überraschung, was die MLP Academics Heidelberg am Samstag auf das Parkett brachten. Im Grunde passte es aber zum bisherigen Saisonverlauf der Heidelberger in der 2. Basketball-Bundesliga, dass nach einer schlechten Vorstellung eine richtig gute folgte. Mit dem 81:68 (52:25)-Sieg bei den Kirchheim Knights stellten die Academics ihre Qualität wieder unter Beweis. "Jetzt müssen wir aber den nächsten Schritt machen und zu mehr Konstanz finden", forderte Trainer Branislav Ignjatovic nach dem Duell an seiner alten Wirkungsstätte.

Wobei das gar nicht richtig ist, denn Ignjatovic coachte jahrelang die Knights, doch die spielten gegen die Heidelberger nicht in Kirchheim, sondern trugen ihre Heimspiel in der Scharrena in Stuttgart aus. So wollten die Knights Werbung in eigener Sache machen, was allerdings nicht vollends funktionierte. "Es ist ja oft so, dass es nicht funktioniert, wenn man ein Event organisiert", sagte Ignjatovic. Allerdings war der Sieg der Heidelberger nicht in erster Linie an der ungewohnten Spielstätte begründet, sondern in der Qualität der Academics.

"Wir haben die notwendige Reaktion gezeigt", erklärte der Heidelberger Coach. Nach der klaren Heimniederlage gegen Hanau hatte der Serbe darauf gebaut, dass sich seine Spieler entscheidend steigern - und genau das passierte. In der ersten Halbzeit zeigten die Academics eine beinahe perfekte Vorstellung. In der Deckung zwangen sie die Kirchheimer zu schweren Würfen und waren aufmerksam im Reboundverhalten. Und vorne lief der Ball deutlich besser und die daraus resultierenden Wurfchancen wurden konsequent genutzt. Nur in den ersten Minuten waren die Knights vorne und führten 7:3, ehe die Heidelberger die Kontrolle übernahmen. Am Ende des ersten Viertels hatten sie sich auf 24:15 abgesetzt.

Zwischen der elften und 20. Minute überrannten die Heidelberger ihren Gegner. Bis zur Pause bauten sie ihren Vorsprung auf 52:25 aus, so dass die Begegnung eigentlich schon entschieden war, als beide Mannschaften zur Halbzeitansprache in den Kabinen verschwanden. Auffallend war, dass sich die Last der Verantwortung bei den Academics auf vielen Schultern verteilte. Besonders gut war gegen die Knights Jaleen Smith, der am Ende 26 Punkte erzielt hatte. Der US-Amerikaner war auch nach der Pause noch treffsicher, während sich viele seiner Kollegen eine emotionale "Auszeit" nahmen. Die Kirchheimer nutzten das zu einer kleinen Aufholjagd zum 48:63 (30.). "Das darf uns nicht passieren", grantelte Ignjatovic. Nachvollziehbar ist ein zwischenzeitlicher Motivationsabfall bei einer deutlichen Führung, sie ärgerte den Heidelberger Trainer trotzdem. Andererseits hat er so einen Ansatz für die Trainingsarbeit in den kommenden Tagen. Der Sieg geriet durch das Zwischentief aber nicht mehr in Gefahr, die Academics waren zu gut, um sich den Erfolg noch einmal aus den Händen nehmen zu lassen. "Die Jungs haben das richtig gut gemacht", zollte Ignjatovic seiner Mannschaft ein großes Lob - eine Woche nach einer nötig gewordenen Standpauke.

Kirchheim Knights: Goodwin 25 Punkte / 2 Dreier, Graf 11/1, Kronhardt 11, Luke 10, Rendleman 4, Daubner 3/1, Wohlrath 2, Rockmann 2, Abraha, Canty, Nicklaus.

MLP Academics Heidelberg: Smith 26/6, Ely 13/1, Palm 9/1, Heyden 9, Oppland 8, Ney 8, Würzner 5/1, Schmitt 3/1, Liyanage, Brunnenkant, Schöpe, Aichele.

Spielverlauf: 9:11 (5.), 15:24 (10.), 24:37 (17.), 25:52 (Hz.), 34:55 (24.), 44:60 (28.), 48:63 (30.), 48:69 (35.), 62:77 (37.), 68:81 (Endstand); Zuschauer: 1849.