Heidelberg. (red) Die Fans der MLP Academics Heidelberg können auch in diesem Jahr kostenlos mit dem Bus zu Playoff-Auswärtsspielen fahren. Dank des finanziellen Einsatzes von Haupt- und Namenssponsor MLP wird sich am Mittwoch ein Fanbus auf den Weg zur Arena Trier machen – und so zahlreichen Unterstützern des Tabellendritten der ProA im zweiten Spiel der Playoff-Serie eine bequeme und kostenlose Mitfahrgelegenheit bieten.

MOG Holger Tours GmbH, offizieller Buspartner der MLP Academics, setzt die kurzfristige Idee um. Die Abfahrt des Busses ist am Olympiastützpunkt um 16:15 Uhr. Das Spiel in der Trier Arena beginnt um 20 Uhr. Anmeldungen sind noch bis Dienstag 12 Uhr über das Formular auf der Website oder mit einer E-Mail an info@mlp-academics.de möglich.

Tickets zum Spiel sind über den Web-Shop der Gladiators erhältlich und müssen selbst erworben werden.