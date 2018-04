Von Michael Wilkening

Heidelberg/Trier. Einen Schritt haben die MLP Academics Heidelberg am Sonntag gemacht, zwei weitere müssen folgen, um erstmals in der Geschichte der ProA den Sprung ins Halbfinale der Playoffs zu schaffen. In der Best-of-five-Serie gegen die Gladiators Trier steht am heutigen Mittwochabend, 20 Uhr, die zweite Partie in Trier an. Nach dem 86:83-Erfolg im ersten Duell können die Heidelberger mit etwas weniger Druck aufspielen.

Albert Kuppe kennt die Halle in Trier und weiß, zu welchen Leistungen die Gladiators vor den eigenen Zuschauern fähig sind. In der regulären Saison hatten die Trierer in der 2. Liga die drittbeste Bilanz und schlugen mit Crailsheim und Vechta die Dominatoren vor heimischer Kulisse. "Es wird richtig schwer, dort zu bestehen", sagt Kuppe. Der Kapitän der Academics glaubt aber an einen Vorteil, den er mit seinen Teamkollegen nutzen möchte. "Trier hat jetzt natürlich mehr Druck, sie müssen gewinnen, damit die Serie spannend bleibt", sagt der Flügelspieler, der mit seinem Dreier drei Sekunden vor Schluss den Heidelberger Sieg im ersten Viertelfinale sicherte. Mit einem Erfolg bei den Gladiators will er dem Einzug ins Halbfinale näher kommen. "Wenn wir ein Spiel in Trier gewinnen, werden wir es schaffen", sagt Kuppe.

Den Trainer freut das Selbstbewusstsein seiner Spieler, doch Ignjatovic denkt noch nicht an das Halbfinale, noch nicht einmal an einen möglichen Sieg. Der Serbe ist damit beschäftigt, die richtigen Lehren aus den ersten 40 intensiven Minuten gegen die Trierer zu ziehen. "Die Serie wird eng bleiben, die Teams werden sich immer mehr angleichen", vermutet der Trainer. Ignjatovic weiß um die Schwere der Aufgabe und will sie mit zwei zentralen Punkten dennoch lösen. Einerseits soll sich die Stärke der Heidelberger beim Schuss erneut durchsetzen, andererseits die Stärke der Gladiators beim Rebound eingedämmt werden. Das Problem: Die Trierer planen es genau andersherum.

Und deshalb spekuliert auch der Academics-Coach mit einem mentalen Vorteil für seine Mannschaft. "Wenn es ein enges Spiel bleibt, fängt der Gegner vielleicht irgendwann an, darüber nachzudenken was passiert, wenn er auch das zweite Match verliert", sagt Ignjatovic. Die Angst vor einem 0:2-Rückstand in der Serie bei den Trierern könnte zu einem Vorteil der Heidelberger werden. "Das könnte ein kleiner Vorteil für uns werden", vermutet der Trainer.

Um den ausspielen zu können, müssen die Academics die Gladiators in die Enge treiben und das gelingt, wenn sie in fremder Halle lange führen oder die Partie zumindest offen halten. "Bei der großen Zuschauerkulisse ist ein guter Start von uns wichtig", sagt Ignjatovic, der mit seinem Team heute Mittag mit dem Bus in Richtung Trier aufbrechen wird. Ein Fanbus der Academics wird die Mannschaft begleiten, den Namenssponsor MLP kostenlos zur Verfügung gestellt hat.

2. Basketball-Bundesliga, Playoff-Viertelfinale, 2. Spiel, Mittwoch, 20 Uhr: Gladiators Trier - MLP Academics Heidelberg.