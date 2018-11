Von Michael Wilkening

Heidelberg. Die Medienverantwortlichen der Karlsruhe Lions waren am Sonntag eifrig - und sie planten schon mal etwas voraus. "Wir machen ein Bild mit Mannschaft und Fans, wenn wir gewinnen", sagte der eine. "Das ist eine gute Idee", entgegnete der andere. Die Karlsruher waren gut gelaunt, hatten sich aber zu früh gefreut.

Nachdem die Planungen in der Halbzeitpause nicht überheblich, sondern realistisch waren, war eine knappe Stunde später alles überholt. Die MLP Academics Heidelberg hatten mit einer beachtlichen Leistungssteigerung aus einer drohenden Niederlage noch einen souveränen 88:78-Sieg gegen die Karlsruher gemacht und damit innerhalb eines Spiels - wie so oft in der bisherigen Zweitliga-Saison - zwei völlig unterschiedliche Gesichter gezeigt.

Die Konstante bei den Academics ist das Auf und Ab, mitunter ändert sich die Form von Viertel zu Viertel, gegen die Karlsruher reihte sich die vielleicht schwächste Halbzeit der Saison vor die vermutlich beste. "Ich denke, die fehlende Konstanz ist nicht nur eine Sache von uns, sondern das zieht sich durch die gesamte Liga", sagte Philipp Heyden. Die Ausgeglichenheit in der Zweiten Liga führt dazu, dass man sofort chancenlos ist, wenn man das eigene Topniveau nur knapp verfehlt. Sobald die Fokussierung auf die Aufgabe verloren geht, geht die Wettbewerbsfähigkeit verloren. Umgekehrt heißt das aber auch, dass die Heidelberger sofort siegfähig sind, wenn die Akteure ihr Leistungslimit erreichen, wenn der Kopf bei allen bei der Sache ist.

"Wir haben ganz viel Energie aufs Feld bekommen, das war entscheidend", versuchte Heyden den Unterschied zwischen der ersten und zweiten Halbzeit zu erklären. Verstehen lässt sich von außen nicht immer, warum eine Mannschaft erst lethargisch und ohne Selbstvertrauen agiert und sich alles nach einer Pause plötzlich ins Gegenteil verkehrt. Ansehnlich wurde es aber am Sonntag. Die Karlsruher hatten in der ersten Hälfte eine gute Leistung gezeigt und den Effekt unterstrichen, den es nach einem Trainerwechsel oft gibt. Mit einem neuen Chef an der Seitenlinie rafften sich die Lions zu einer starken Vorstellung an und waren nach der Pause gegen die Heidelberger dennoch ohne Chance.

Wie eine wild gewordene Büffelherde trampelten die Heidelberger über die Karlsruher hinweg und machten damit deutlich, dass es in erster Linie an den Spielern der Academics liegen wird, wie die Spielzeit endet. Die Qualität innerhalb des Kaders ist zweifellos vorhanden, es gibt nicht viele Mannschaften in der Liga, die grundsätzlich besser sind. "Wir hatten nach der Pause keine Chance mehr", räumte der neue Karlsruher Trainer Ivan Rudez ein. Wenn die Heidelberger ihre beste Form erreichen, reicht eine richtig gute Leistung des Gegners in vielen Fällen nicht. Das ist die gute Botschaft nach neun von 30 Vorrundenspielen. Die schlechte: Zu selten erreichten die Academics diesen Zustand bislang.

"Wir werden uns in den nächsten Wochen noch besser finden", sagte Heyden nach dem Sieg gegen die Lions. Weil nicht nur der Center, der 21 Punkte erzielte, sondern mit Shyron Ely (34 Punkte) der zweite Schlüsselspieler das Team führte, war der Umschwung möglich. Heyden ist sicher, dass die Mannschaft von Spiel zu Spiel besser zueinanderfindet und die negativen Ausschläge seltener und außerdem weniger dramatisch werden. "Wir wissen ja selbst, dass wir es besser machen müssen und können", erklärte der Kapitän.