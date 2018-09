Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Vor dem Anpfiff wurde einer zur Hauptfigur gemacht, der am Freitagabend gar nicht auf dem Parkett stand. Albert Kuppe (29) war zu Gast an alter Wirkungsstätte, der ehemalige Kapitän der MLP Academics ließ es sich nicht nehmen, seine letztjährigen Basketball-Kollegen beim ersten Heimspiel der Saison gegen Uni Baskets Paderborn von der Tribüne aus zu unterstützen. "Es fühlt sich echt komisch an, hier zu sein und nicht zu spielen", ließ es vor dem Spielbeginn wissen, als er unter tosendem Jubel von den 500 Fans im Olympiastützpunkt verabschiedet wurde.

Hintergrund Stimmen von den Academics > Branislav Ignjatovic, Cheftrainer der Academics: "Meine Spieler sind keine Roboter. Man muss also immer mit Fehlern rechnen." > Matthias Lautenschläger, Geschäftsführender Gesellschafter: "Wir haben uns das Spiel unnötig schwer gemacht, nachdem wir es eigentlich kontrolliert hatten. Dann wurden wir auf einmal leichtsinnig und das [+] Lesen Sie mehr Stimmen von den Academics > Branislav Ignjatovic, Cheftrainer der Academics: "Meine Spieler sind keine Roboter. Man muss also immer mit Fehlern rechnen." > Matthias Lautenschläger, Geschäftsführender Gesellschafter: "Wir haben uns das Spiel unnötig schwer gemacht, nachdem wir es eigentlich kontrolliert hatten. Dann wurden wir auf einmal leichtsinnig und das Spiel hat sich zu einer engen Kiste entwickelt. Am Ende hat sich in meinen Augen die individuelle Qualität durchgesetzt, denn Paderborn wollte den Sieg genau wie wir." > Niklas Würzner, Aufbauspieler: "Die Erleichterung ist natürlich sehr groß. Ich denke auch, dass der Druck in diesem Jahr noch größer als zuletzt ist, weil wir eben im vergangenen Jahr so gut waren. Die Leute erwarten eben noch mehr. Wir sind froh, dass wir gewonnen haben, aber wir müssen weiter hart an uns arbeiten." > Philipp Heyden, Kapitän: "Wir waren am Anfang etwas nervös. Jeder wollte irgendetwas besonderes machen. Wir wollten zeigen, was wir können und haben vergessen, uns auf die einfachen Dinge zu konzentrieren. Wenn man einen Gegner bei 65 Punkten hält, ist das meiner Meinung nach okay. Offensiv haben wir unseren Rhythmus noch nicht ganz gefunden, das kann nur besser werden." tib

[-] Weniger anzeigen

Feierlich wurde ihm ein Trikot überreicht und noch einmal durfte er den Applaus seiner Fans genießen. Kuppe konnte am Ende zufrieden sein. Zumindest mit dem Ergebnis. Der Spielverlauf aber wird auch ihm zu denken geben. Er sah einen umkämpften 73:65 (40:32)-Heimsieg der Academics gegen die Uni Baskets Paderborn.

Denn die Academics hatten so ihre Schwierigkeiten in der Anfangsphase. Die Heidelberger wollten zwar vor dem eigenen Publikum ein anderes Gesicht als am vergangen Wochenende in Chemnitz zeigen, das Problem war nur, dass man in der Defensive gut agierte, aber vorne den Korb nicht traf. Ein Fehlwurf folgte dem nächsten. Der Mann, dem dies am wenigsten schmeckte, war Branislav Ignjatovic. Der Cheftrainer der Heidelberger stand engagiert an der Seitenlinie, klatschte motivierend und schrie Anweisungen in einer Lautstärke aufs Feld, dass es nicht nur seine Spieler und deren Gegenüber, sondern auch ein Großteil der Zuschauer verstehen konnten. "Man hat gemerkt", schluckte er nach Spielende, "dass beide Teams nach der Niederlage im ersten Spiel sehr verunsichert waren."

Ob es tatsächlich an seinen Anweisungen lag, dass die Academics im zweiten Viertel besser spielten und mehr Zugriff auf die Begegnung bekamen, ist fraglich. Sicher ist aber, dass der neue Kapitän Philipp Heyden (30) sich in die Partie kämpfte und sich Minute für Minute steigerte. Er und sein wieder einmal überragender Kollege Shy Ely hatten einen großen Anteil daran, dass die in himmelblauen Trikots spielenden Paderborner mit einem 32:40-Rückstand in die Kabine geschickt wurden. Noch eine Sekunde vor der Halbzeitsirene fiel sein zweiter Dreier durch die Reuse, die Halle tobte. Die Partie war vorerst gedreht. "Da haben wir teilweise sehr gut gespielt", so Ignjatovic, "dennoch gab es auch sehr vieles, was noch nicht klappte."

Mit dem Startschuss der zweiten Spielhälfte nahm das Duell richtig Tempo auf, denn sowohl die Weißen als auch die Blauen hatten sich etwas vorgenommen. Heidelberg machte Druck und wollte den Vorsprung weiter ausbauen, auf der anderen Seite war Paderborn nicht aus Nordrhein-Westfalen angereist, um ohne Punkte nach Hause zu fahren. Was tatsächlich passierte: Die Fehler auf beiden Seiten häuften sich, doch gerade die Heidelberger warfen die Bälle unnötig weg. Die Folge: Der Vorsprung begann zu schmelzen und die Nerven zu flattern. Viele Aktionen seien unkonzentriert gewesen, fand Ignjatovic.

Letztendlich konnten er und seine Mannschaft sich glücklich schätzen, dass man es in den Schlussminuten doch schaffte, das Ruder umzureißen. "Ich bin unglaublich froh und erleichtert", urteilte Ignjatovic auf dem Spielfeld. Man merkte, dass ihm ein Stein vom Herzen fiel. Ignjatovic: "Wir haben einfach die Chance verpasst, das Spiel früher zu entscheiden. Trotzdem muss ich zufrieden sein mit diesem Sieg, es war unglaublich wichtig für uns."

Eine Heimniederlage wäre einem echten Fehlstart gleichgekommen. So blieb es bei einem Warnschuss.

Heidelberg: Würzner 8, Smith 19 (3 Dreier), Schmitt, Ely 14 (2), Liyanage, Palm 5 (1), Ney 8, Schöpe, Heyden 13, Aichele, Oppland 6.

Paderborn: Ward 11 (1), Mixich 6 (1), Wood 11 (3), Seiferth, Fleute, Nagora 8 (2), Buntic 8, Kahl 2, Benzinger 9 (1), Klinewski 8.

Spielfilm: 4:6 (5.), 13:17 (10.), 23:23 (15.), 40:32 (Halbzeit), 50:39 (25.), 54:51 (30.), 56:60 (35.), 73:65 (Endstand).