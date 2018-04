Von Michael Wilkening

Walferdange. Die MLP Academics Heidelberg sind ganz offenbar für den Start in die zweite Basketball-Bundesliga gut gerüstet. Eine Woche vor dem Ligaauftakt gegen Karlsruhe haben die Schützlinge von Branislav Ignjatovic gestern ein Vorbereitungsturnier in Walferdange (Luxemburg) gewonnen. Im Endspiel siegten die Heidelberger gegen den ProB-Klub Artland Dragons mit 80:70. Die Überlegenheit der Academics war dabei viel größer, als es das Resultat vermuten lässt. Das Halbfinale am Samstag hatten die Heidelberger gegen die Baskets Elchingen deutlich mit 99:71 gewonnen.

"Wir haben das heute richtig gut gemacht und am Ende ist das Resultat noch einmal knapp geworden, weil ich nicht wollte, dass sich einer der Jungs verletzt", sagte Ignjatovic nach dem Finale. Zwischenzeitlich lagen die Heidelberger mit 30 Punkten vorne, weil sie eine konzentrierte und spielerisch gute Leistung zeigten. Im Angriff ragte Jelani Hewitt heraus, der es am Ende auf 20 Punkte gebracht hatte. Unterstützung bekam er von Shy Ely und Niklas Ney, die jeweils 12 Punkte zum Sieg beisteuerten. Positiv war insgesamt, dass sich alle Akteure der Academics in die Punkteliste eintrugen.

"Wir haben das hier gut gemacht, die Abstimmung hat in vielen Situationen gestimmt", zeigte sich Ignjatovic zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft. In der kompletten Vorbereitung kassierten die Heidelberger nur eine Niederlage - und die fiel gegen den Bundesligisten Tübingen mit 71:72 äußerst knapp aus. "Wir haben gut gearbeitet und die Grundlagen gelegt, aber am nächsten Samstag gegen Karlsruhe stehen wir trotzdem vor einer schweren Aufgabe", sagte der Academics-Coach.

Damit seine Stammspieler fit für den Ligaauftakt sind, absolvierten die Heidelberger das Schlussviertel gegen die Dragons hauptsächlich mit den jungen deutschen Spielern. Das führte dazu, dass die Niedersachsen das Ergebnis noch deutlich angenehmer für sich gestalten konnten, der Sieg der Academics geriet aber zu keinem Zeitpunkt mehr in Gefahr. "Ich brauche niemanden herausheben, denn alle haben ihre Sache gut gemacht", verteilte der Trainer ein Pauschallob an die Mannschaft.

Im Halbfinale gegen die Baskets Elchingen war Evan McGaughy mit 18 Punkten der beste Werfer der Ignjatovic-Fünf. Beim 99:71 beeindruckte das Team mit einer geschlossen guten Leistung. Über die gesamte Spieldauer hatten die Academics die Partie unter Kontrolle und sammelten zusätzliches Selbstvertrauen für den Auftakt in der zweiten Liga.

MLP Academics Heidelberg: Hewitt 20 Punkte, Ney 12, Ely 12, Kuppe 8, Würzner 6, Schöpe 5, McGaughy 4, Seiferth 4, Smith 3, Aichele 2, Rosenbohm 2, Steffen 2.