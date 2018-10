Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Kurzzeitig war es ziemlich ruhig im Olympiastützpunkt. Es lief das letzte Viertel der Begegnung zwischen den Heidelberger MLP Academics und den Paderborner Uni Baskets in der 2. Basketball-Bundesliga. Der Spielstand war ernüchternd, die Gäste aus Nordrhein-Westfalen führten mit 63:58 und es drohte die zweite Niederlage im zweiten Spiel - kurzum: ein Fehlstart. "Der Druck war heute immens", sprach Niklas Würzner (24) kurz nach dem Abpfiff das aus, was in der ganzen Halle zu spüren war, "es spricht aber für uns, dass wir das Ruder noch einmal herumreißen konnten." Auch dank einer Leistungssteigerung des Aufbauspielers fanden die Heidelberger in der entscheidenden Phase Lösungen, konnten die Begegnung noch einmal drehen und mit einem 73:65-Erfolg die ersten Punkte der Saison einfahren. Es war ein Kraftakt mit Happy End.

Dem Gesagten konnte sich Phillipp Heyden nur anschließen. Der neue Spielführer der Academics wirkte erleichtert und mitgenommen zugleich. Für ihn war die Begegnung ein Wechselbad der Gefühle: Der Anfang war holprig, auch ihm wollte nicht viel gelingen und dennoch schaffte er es, seine Kollegen immer wieder zu motivieren und zu überzeugen, dass man die bessere der beiden Mannschaften war. "Das erste Heimspiel ist immer speziell", strahlte Heyden, der 13 Punkte zum Sieg beisteuern konnte. Und trotzdem wirkte er nachdenklich. Jeder habe versucht etwas Besonderes zu machen, wollte komplizierter spielen als es überhaupt notwendig war, um einen Gegner wie Paderborn ohne Punkte nach Hause zu schicken. Den Grund, warum es am Ende doch mit dem umjubelten Heimsieg geklappt hat, sah Academics-Manager Matthias Lautenschläger in der hohen individuellen Qualität des Heidelberger Kaders. Paderborn hielt zwar lange mit, schnupperte sogar an einer Überraschung - schaffte es aber nicht, in den Schlussminuten mit den Hausherren mitzuhalten. Würzner, der in weiten Teilen der Begegnung keinen Zugriff auf die Partie bekam und unglücklich agierte, drehte dann pünktlich zur Schlussphase auf. Er brachte die Heidelberger auf die Siegerstraße.

"Man hat aber deutlich gesehen, dass wir noch hart an uns arbeiten müssen", zeigte sich Würzner selbstkritisch. Auch sein Chef, Trainer Branislav Ignjatovic, war überzeugt, dass der Sieg zwar ein "erster Schritt in die richtige Richtung" sei, aber noch viel Arbeit vor ihm und seiner Mannschaft liege.

Um sich weiter einzuspielen, ist nun erst einmal genug Zeit. Denn die eigentlich geplante Auswärtsreise am kommenden Samstag zu den Nürnberg Falcons fällt aus. Die Franken müssen sich derzeit mit Hallenproblemen auseinandersetzen und haben deshalb keine Möglichkeit ihre Heimspiele auszutragen. Die nächste Partie im Olympiastützpunkt steht am 14. Oktober an. Dann können die Heidelberger Korbjäger gegen die Oberfranken aus Baunach zeigen, wie effektiv die Spielpause genutzt wurde.