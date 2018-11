Trier. (miwi) Irgendwann reißen ja alle Serien im Sport und deshalb hätten die Zweitliga-Basketballer der MLP Academics Heidelberg eigentlich mit einem guten Gefühl nach Trier fahren können. Schließlich gab es bei den Gladiators aus der Römerstadt in den vergangenen Jahren nie etwas zu holen. In der vergangenen Spielzeit unterlagen die Academics in der regulären Saison einmal und in den Playoffs zwei Mal bei den Trierern, so dass es eine große Erleichterung war, dass es am Samstag endlich klappte - den Gesetzen einer Serie im Sport sei Dank. Beim 67:59 (29:29)-Sieg stellten die Heidelberger außerdem zum ersten Mal in dieser Saison unter Beweis, zu welchen Leistungen sie fähig sein können.

"Wir sind wahnsinnig erleichtert", sagte Phillip Heyden, als der Coup bei den Gladiators gesichert war. "Heidelberg hat keine so guten Erinnerungen an diese Halle. Deshalb ist es schön, dass wir es heute geschafft haben." Der Kapitän der Academics hatte daran einen gehörigen Anteil, denn er schaffte mit zwölf Punkten und zehn Rebounds ein so genanntes "Double-Double", was in der Statistik Eindruck macht. Viel wichtiger war aber, dass der Center in der entscheidenden Phase im letzten Viertel sechs Punkte machte und dabei schwierige Würfe aus der Halbdistanz traf. "Manchmal gehen sie rein, manchmal gegen sie vorbei", sagte Heyden lapidar - aber zufrieden. Der erfahrene Academic schwang sich zum Matchwinner auf und löste damit den der vergangenen Partie ab.

Die unglaublich emotionale Woche von Shyron Ely wäre ohne Heyden möglicherweise mit einem negativen Erlebnis geendet, denn nach seinem Wahnsinnsspiel gegen die Artland Dragons (28 Punkte, zehn von elf aus dem Feld) und der Hochzeit am Mittwoch hatte der US-Amerikaner lange Zeit sein Händchen für gute Würfe verloren. Dramatisch schlecht waren die statistischen Werte des besten Punktesammlers der Academics und es sagt viel über die Defensivleistung der Heidelberger aus, dass sie nach 20 Minuten trotzdem noch voll im Rennen waren. Gerade einmal 29 Punkte hatten die Ignjatovic-Schützlinge in der ersten Halbzeit zugelassen, so dass es bei nur 29 selbst erzielten Zählern verdient unentschieden stand.

Es spricht für Ely, dass er am Ende trotz eines durchwachsenen Spiels auf 14 Punkte kam, denn in der zweiten Halbzeit verwandelte er zwei wichtige Dreier und ganz am Ende zeigte er bei vier erfolgreichen Freiwürfen seine Nervenstärke. Die letzten verzweifelten Versuche der Trierer, die Partie noch einmal zu drehen, beendete Ely mit seiner Ruhe von der Freiwurflinie.

Eine Wiederholung einer für die Heidelberger bitteren Geschichte gab es deshalb nicht, denn im April hatten sie eine Zehn-Punkte-Führung im letzten Viertel in Trier noch verspielt und deshalb das Playoff-Halbfinale verpasst. Nach einer 54:44-Führung, die kurz darauf auf ein 56:53 zusammengeschmolzen war (38.), drohte ein ähnliches Schicksal, doch diesmal blieben die Academics in der entscheidenden Phase ruhig. Ely und Heyden übernahmen die Verantwortung, wurden ihr gerecht und erfüllten damit exakt den Job, den sie erfüllen sollen. "Uns fällt ein Stein vom Herzen, denn hier gewinnt man nicht einfach so", erklärte Heyden - nach dem zweiten Ligasieg hintereinander.

Gladiators Trier: Gloger 16, Bucknor 8/1, Schmikale 8/1, Hennen 6, Lewis 5/1, Dietz 4, Schmitz 4, Grün 4, Ilzhöfer 2, Buntic 1, Smit 1, Hennen.

MLP Academics Heidelberg: Oppland 15, Ely 14/2, Heyden 12, Smith 11/1, Palm 8/1, Würzner 5, Ney 2, Schmitt, Liyanage, Brunnenkant, Schöpe, Aichele.

Spielverlauf: 6:6 (5.), 15:16 (10.), 25:25 (16.), 29:29 (Hz.), 33:36 (26.), 35:43 (29.), 39:45 (30.), 44:54 (35.), 53:56 (38.), 53:61 (39.), 59:67 (Endstand)

Zuschauer: 2816