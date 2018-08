Von Michael Wilkening

Heidelberg. Am Freitag geht es los und Branislav Ignjatovic ist bereit. Knapp vier Monate Pause hatten die Basketballer der MLP Academics Heidelberg zwischen dem knappen Ausscheiden im Playoff-Viertelfinale gegen Trier in der vergangenen und dem Trainingsauftakt zur anstehenden Saison. In den kommenden Wochen möchte der Trainer des Basketball-Zweitligisten sein Team fit machen für die 30 Partien der regulären Spielzeit und möglichst viele Spiele in den Playoffs. Dabei ist der Serbe zuversichtlich, dass die positive Entwicklung im Klub fortgesetzt wird - mit dem ihm zur Verfügung stehenden Kader ist Ignjatovic in jedem Fall hochzufrieden.

Herr Ignjatovic, der Urlaub, so hört man, soll sehr entspannend für Sie gewesen sein?

Ja, das stimmt. Zum ersten Mal seit langer Zeit konnte ich im Juli in den Urlaub fahren und der Kader für die neue Saison war schon komplett. Da wurde in allen Bereichen tolle Arbeit geleistet. In erster Linie hat Manager Matthias Lautenschläger einen sehr guten Job gemacht und tolle Deals hinbekommen.

Dementsprechend ist die Vorfreude vor der ersten Trainingseinheit am Freitag groß?

Die Vorfreude ist sicherlich groß. Ich freue mich sehr, weil es uns gelungen ist, fast alle Leistungsträger zu halten. Darüber hinaus haben wir es geschafft, die Spots, die offen waren, gut zu besetzen.

Das klingt nahezu euphorisch…

Ein Coach wird nie zu 100 Prozent zufrieden mit seinem Kader sein. Das ist die Natur der Sache. Aber ich habe das Gefühl, dass unser Team stärker geworden ist. Und ich weiß, dass wir charakterlich gute Jungs in unserer Mannschaft haben.

Geht es bei den Academics also in die richtige Richtung?

Ich bin absolut dieser Meinung. Wenn mir vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass wir in der Lage sein würden, Shy Ely zu halten und gleichzeitig Philipp Heyden zurückzuholen, hätte ich dieser Person den Vogel gezeigt. Jetzt haben wir das aber geleistet und das zeigt, dass der Klub sich entwickelt.

Welche sportlichen Ziele für die Saison lassen sich daraus ableiten?

Ich denke, wir können etwas offensiver als in der Vergangenheit sein. Wir sollten uns erneut für die Playoffs qualifizieren und wollen dort dann eine gute Rolle spielen.

Im vergangenen Jahr reichte es nach der regulären Saison zu Platz drei.

Wir treten immer an, um uns zu verbessern. Aber in der Liga ist es nicht einfacher geworden, es gibt eine interessante Bewegung in der ProA. Die Aufsteiger sind ambitioniert und dazu gibt es sicher fünf, sechs Mannschaften, die ähnlich ambitioniert sind wie wir. Zum Teil haben diese Klubs weiterhin größere finanzielle Möglichkeiten, aber wir haben ja gezeigt, dass es nicht allein auf das Budget ankommt.

Am 22. September geht es in der Liga in Chemnitz los. Welche Schwerpunkte wollen Sie bis dahin setzen?

Wir werden viel draußen arbeiten müssen und wollen in eine gute körperliche Verfassung kommen. Allerdings hoffe ich, dass die Jungs mit einem guten Fitnesszustand ankommen. Nach meinen Infos haben sie alle im Sommer gut gearbeitet. Danach geht es darum, in der Halle an den taktischen Dingen zu arbeiten, damit wir von Beginn an gut harmonieren. Der erste Test findet am 23. August in Würzburg statt, anschließend geht es ins Trainingslager nach Usti nad Labem in Tschechien. Am 1. September werden wir ein Testspiel bei den Brose Baskets Bamberg absolvieren, was zeigt, dass unsere Entwicklung nicht an allen vorbeigegangen ist. Die Bamberger haben uns für ein Vorbereitungsspiel angefragt und wir nutzen diese Möglichkeit gerne.