Von Michael Wilkening

Heidelberg. In der Zweiten Basketball-Bundesliga ist noch nicht einmal ein Viertel der Saison absolviert, doch die MLP Academics Heidelberg stehen schon vor einem vorentscheidenden Wochenende. Nach zuletzt drei Niederlagen in der ProA geht es für das Team von Trainer Branislav Ignjatovic darum, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Gelingt das im Heimspiel-Doppelpack gegen die Gladiators Trier (heute, 19:30 Uhr) und die Niners Chemnitz (Sonntag, 17 Uhr) nicht, wäre der Kontakt zu den Playoff-Plätzen erst einmal abgerissen.

"Man kann das schon so sagen, wir stehen vor einem richtungsweisenden Wochenende", sagt Branislav Ignjatovic. Der Coach der Heidelberger musste in der Trainingswoche immer wieder auf angeschlagene Spieler verzichten, ist aber zuversichtlich, dass ihm zu den Partien alle Akteure zur Verfügung stehen.

Besonders schlimm hatte es Johannes Lischka mit einem Magen-Darm-Infekt erwischt, doch der Forward absolvierte gestern wieder eine erste Trainingseinheit. "Wir sind es ja gewohnt, zu improvisieren, das kennen wir so seit dem Saisonbeginn", sagt der Serbe.

Improvisieren müssen die Heidelberger vermutlich auch heute Abend gegen Trier. Vor allem die starken US-Amerikaner der Gladiators gilt es in den Griff zu bekommen. "Fast immer entscheiden die Ausländer in dieser ausgeglichenen Liga die Spiele", sagt Ignjatovic und ist gespannt darauf, ob seine Spieler gegen die gut in die Saison gestarteten Trierer die richtigen Lösungen finden werden. "Eigentlich sollte uns diese Mannschaft liegen", glaubt der Coach. Neben den Importspielern bauen die Verantwortlichen in Trier auf junge deutsche Akteure.

Über eine sehr erfahrene Mannschaft verfügen im Gegensatz dazu die Niners Chemnitz, der Gegner am Sonntag. "Chemnitz hat viel Routine im Kader und wird versuchen, sie gegen uns auszuspielen", ist der Academics-Trainer sicher, am Wochenende vor zwei gänzlich verschiedene Aufgaben gestellt zu werden. Und beide sollen erfolgreich gelöst werden, damit die Heidelberger in der Tabelle nicht den Anschluss verlieren.

Und damit die Stimmung innerhalb des Teams nicht schlechter wird. "Man merkt im Training, dass etwas Spannung herrscht", sagt Ignjatovic. Die drei letzten Niederlagen zehren an den Nerven der Spieler. "Ich hoffe, dass sich die Spannung am Freitag auf dem Feld entlädt", erklärt deshalb der Trainer. Erfolgserlebnisse sind die beste Möglichkeit, um Atmosphäre innerhalb der Mannschaft wieder anzuheben.

"Dafür müssen wir aber an unsere Grenzen gehen", fordert der Serbe: "In dieser Liga kann man nur erfolgreich spielen, wenn man das Limit erreicht." Die Ausgeglichenheit der ProA hat nach Meinung des Heidelberger Trainers in dieser Saison noch einmal zugenommen, wenige Prozentpunkte in der eigenen Leistung entscheiden laut Ignjatovic über Sieg und Niederlage.