Von Nikolas Beck

Karlsruhe. "Wir freuen uns immer, wenn ihr da seid und kommen immer gerne zu Euch. Es ist eben doch ein bisschen mehr als nur ein Derby." Äußerst freundlich wurden die MLP Academics Heidelberg am Sonntagabend in der Karlsruher Europahalle empfangen. Der Hallensprecher sparte nicht mit warmen Worten und spielte das obligatorische Badener-Lied vor Spielbeginn für die Heidelberger und deren mitgereisten Anhang "gleich ein bisschen mit."

Doch damit genug der Nettigkeiten. Ab dem Sprungball wurde sich nichts mehr geschenkt. Die Zweitligabasketballer waren schließlich auf einer Mission: Wiedergutmachung stand auf dem Programm. Es galt zu beweisen, dass die 68:108-Heimpleite eine Woche zuvor gegen Göttingen nicht mehr als ein schmerzhafter, aber eben einmaliger Ausrutscher war. Um 19:12 Uhr, als die glücklichen "Akademiker" von ihren Fans frenetisch gefeiert wurden, ließ sich mit Fug und Recht behaupten: Auftrag erfüllt! Mit 82:75 (46:39) siegten die Academics beim Aufstiegsfavorit BG Karlsruhe. "Ich bin einfach nur stolz auf meine Spieler. Das war ein Teamerfolg", freute sich Tony Garbelotto.

Von Beginn an zeigten die Heidelberger ein hübscheres Gesicht als noch in der Vorwoche. Vor 2000 Zuschauern ging die Garbelotto-Fünf beherzt zur Sache, agierte leidenschaftlich und kampfstark. Zwar ließ man den Hausherren im ersten Abschnitt von jenseits der Drei-Punkte-Linie noch zu viele Freiräume, was diese gleich mit fünf Treffern bestraften. Im Angriff aber zeigte man sich als Einheit. Das Bällchen lief und fiel hochprozentig durch die Reuse. Mitte des zweiten Viertels nahmen die Gäste das Heft zunehmend in die Hand. Vor allem Aufbauspieler Tristan Blackwood verdiente sich Bestnoten. Der quirlige US-Amerikaner konnte in seinen bisherigen Auftritten nur wenig überzeugen und spielt in Heidelberg noch immer auf Probe. Ein Druck, der ihn gestern augenscheinlich beflügelt hatte. "Das ist eine schwierige Situation für Tristan, dafür war er heute unfassbar stark", fand Garbelotto "

Weil Blackwood 15 Zähler markierte und Janis Heindel sein "Lieblingsduell" mit Kumpel und BG-Kapitän Rouven Roessler an beiden Enden des Spielfelds dominierte, ging es mit einer 46:39-Führung in die Halbzeitpause. "Janis war fantastisch. Er hat Rouven permanent unter Druck gesetzt und vorne wichtige Punkte gemacht", sah auch Garbelotto in seinem Kapitän den "Mann des Spiels." Nicht ohne hinzuzufügen: "Oli Komarek verdient all das Lob dafür." Eigentlich hatte der Coach Clint Sargent gegen "X-Faktor" Roessler spielen lassen wollen. Komarek redete seinem Trainer ins Gewissen - und Garbelotto ließ sich überzeugen. "Ich bin richtig froh, dass es so geklappt hat", strahlte auch Heindel hinterher. Nach 23 Minuten schraubte Komarek die Heidelberger Führung erstmals in den zweistelligen Bereich (51:41). Zwar gab es im Schlussabschnitt wieder den ein oder anderen Roessler-Moment zum Zunge schnalzen, doch auch er konnte die erste Heimniederlage der BG nicht verhindern. Näher als auf vier Punkte ließen die Academics ihre Widersacher nicht mehr herankommen (78:74). Am Ende triumphierte man mit 82:75.

"Nach dem Spiel von letzter Woche hatte ich damit wirklich nicht gerechnet", freute sich Manager Matthias Lautenschläger. Die Academics haben sich rehabilitiert - eindrucksvoll und hochverdient.

Stenogramm: 6:7 (3.), 22:16 (8.), 26:20 (1. Viertel), 30:25 (14.), 35:36 (18.), 39:46 (Halbzeit), 41:51 (23.), 51:57 (28.), 59:65 (3. Viertel), 64:71 (33.), 70:77 (38.), 75:82 (Endstand).

Karlsruhe: Roessler 19 (4 Dreier), Menck 16 (2), Harris 12, Stockton 11 (3), Black 8, Richardson 7 (1), Hauer 2, Vierneisel - Curth, Hurst, Lind, Rueck.

Heidelberg: Blackwood 19 (5), Sargent 13 (3), Komarek 13, Heindel 12, Barth 10, White 9 (1), Kuhn 4, Rohde 2, von Fintel.