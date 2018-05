Tony Garbelotto verpasste in seinem ersten Jahr in Heidelberg Jahr die Playoffs. Foto: vaf

Von Nikolas Beck

Heidelberg. Trotz erneut verpassten Playoffs erhielt Trainer Tony Garbelotto beim Basketball-Zweitligisten MLP Academics Heidelberg einen neuen Einjahresvertrag, der sich beim Erreichen der Meisterrunde automatisch verlängert. Im RNZ-Interview spricht der 44-jährige Engländer über den jüngsten Neuzugang Nico Adamczak, Ziele für die Zukunft und Fehler der Vergangenheit.

> Tony Garbelotto, willkommen zurück in Heidelberg. Hatten Sie Zweifel, ob es für Sie eine zweite Saison bei den Academics geben würde?

Ich habe mein Engagement nie als ein einjähriges angesehen. Und nachdem ich alle Klubs der Liga gesehen habe, bin ich davon überzeugt, dass wir das Zeug dazu haben, den nächsten Level zu erreichen. Ich weiß nicht, in welchem Zeitrahmen, aber dieser Verein kann den Sprung ins Oberhaus schaffen. Das habe ich den Verantwortlichen bei meiner Saison-Analyse gesagt. Ich glaube, sie waren überrascht, wie sehr ich dabei ins Detail gegangen bin.

> Welche Gründe haben Sie in Ihrer Analyse für die schwache letzte Saison ausgemacht?

Unser Abschneiden hat mich wahnsinnig enttäuscht. Ich hatte das Gefühl, von Anfang an waren viele Dinge unglücklich verlaufen. Am Ende hatten wir einen, vielleicht zwei Spieler zu wenig, die den Unterschied machen konnten.

> Auch Sie selbst sahen sich immer wieder Kritik ausgesetzt...

Ich weiß, dass viele Leute zu Recht frustriert waren und dachten, der Klub würde eine andere Lösung suchen. Ich bin gerne bereit, mich mit ihnen zu treffen und auseinanderzusetzen. Sicherlich habe ich aber auch die Liga unterschätzt und nicht immer gut gecoached. 50 Prozent der Zeit war ich damit beschäftigt, die Rotation in den Griff zu bekommen, statt das Team zu führen. Am meisten enttäuscht mich aber, dass ich die Spieler nicht so weiterentwickeln konnte, wie ich das gerne getan hätte.

> Warum wird in der nächsten Saison dennoch alles besser?

Weil ich inzwischen die Liga kenne und mit allem, was passiert, besser umgehen kann. Ich kenne die Namen aller Schiedsrichter, ich weiß, wie hart eine Auswärtsreise nach Cuxhaven sein kann und wann der beste Zeitpunkt ist, meine Flüge in die Heimat zu buchen. Ich bin viel entspannter und voll fokussiert auf die anstehenden Aufgaben.

> Aktuell wird der Kader zusammengestellt. Nachdem Devin White und Kai Barth verlängert hatten, wechselte Nico Adamczak vom Finalisten Düsseldorf zu den Academics.

Ich habe jedes einzelne Düsseldorfer Spiel gesehen und für mich war Nico einer ihrer Schlüsselspieler. Er ist ein ganz unangenehmer Gegenspieler, kann auf dem Feld ein richtiger Drecksack sein. Mit seiner Einstellung wird er uns weiterhelfen. Seine Verpflichtung ist auch ein Zeichen an die ganze Liga.

> Wie sieht die weitere Planung aus?

Wir werden nicht wieder mit einer Zehnerrotation spielen. Wir suchen noch jeweils einen amerikanischen Aufbau-, Flügel- und Center-Spieler. Dazu einen weiteren deutschen Starter. Kai und hoffentlich Janis Heindel als Deutsche von der Bank und zwei Nachwuchsspieler, die den Kader auffüllen.

> Was soll sich sonst noch ändern, wo sehen Sie Verbesserungspotenzial?

Außer Devin hatten wir niemanden, der die gegnerische Verteidigung konstant durchbrechen konnte und wir waren das Team, das es am seltensten an die Freiwurflinie geschafft hatte. In der neuen Saison werden wir viel häufiger zum Korb ziehen. Wir werden andere Spieler haben, eine andere Art des Basketballs spielen - und wir werden Erfolg haben.

> Und außerhalb des Parketts?

Wir haben keinen guten Job gemacht, wenn es darum ging, eine Verbindung zu unseren Fans aufzubauen. Drum werden wir sie künftig mindestens einmal im Monat zum Training einladen, wo sie sich von der Arbeit meiner Spieler und mir ein Bild machen und Fragen stellen können. Außerdem müssen wir an unserer Wahrnehmung in der Öffentlichkeit arbeiten. Basketball ist der einzige Profisport in Heidelberg, aber ich glaube, 70 Prozent der Leute realisieren das gar nicht. Beim Spaziergang durch die Stadt muss den Leuten unser Logo zum Hals raushängen.