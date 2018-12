Von Nikolas Beck

Heidelberg. "Eine super Stimmung und energiegeladener erfolgreicher Basketball - ich bin begeistert." Heidelbergs Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner war angetan vom Auftritt der MLP Academics beim 77:67-Erfolg am Sonntagabend gegen Ehingen/Urspringschule. Nach seinem ersten Besuch der Saison beim umbenannten ehemaligen Basketball-Rekordmeister glaubt Würzner: "Spielerische Leistung und Kraftleistung der Spieler sind auf einem hohen Niveau, von daher habe ich das Vertrauen in die Mannschaft, dass man sich hier sehr gut entwickelt."

Nach der Auftaktniederlage gegen Essen und zuletzt drei Siegen in Folge steht der Zweitligist mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz auf Rang drei. Freuen dürfen sich die "Akademiker" also nicht nur über die warmen Worte des Stadtoberhaupts, sondern auch über den besten Saisonstart seit der Pro A-Zugehörigkeit.

Überraschendes gibt es jedoch von den Verantwortlichen zu hören. Man müsse trotz des gelungenen Auftakts realistisch bleiben, warnt Manager Matthias Lautenschläger beim Blick auf die bisherigen Gegner. Vor den "Wochen der Wahrheit" (Lautenschläger) mit Spielen in Düsseldorf, Gotha, zu Hause gegen Göttingen und beim Tabellenführer Karlsruhe spricht der 32-Jährige von "einer ganz schwierigen Situation."

Denn bei den Machern rauchen nicht erst seit Sonntag die Köpfe. Was wird aus dem US-amerikanischen Spielmacher-Gespann Jermaine Dixon/Tristan Blackwood? Lautenschläger und Trainer Garbelotto war nicht entgangen, dass die unsichere Situation auf der überfüllten Aufbau-Position der Academics gegen Ehingen nicht leistungsfördernd war. Dixon und Blackwood trafen zusammen lediglich drei ihrer 20 Versuche. Gerade Dixon sorgte ob seiner eigensinnigen Spielweise für Unmut bei den 750 Zuschauern. "Er wollte sich aufdrängen, hat dabei aber zu oft die Brechstange ausgepackt. Das war die falsche Reaktion", fand Lautenschläger deutliche Worte. Beide Spielmacher befinden sich noch in der Probezeit ihrer Verträge und Kai Barth sowie Christian von Fintel können sich Ansprüche auf mehr Spielminuten mittlerweile erlauben. Auch die langwierige Verletzung des Juwels Paul Zipser werden die Verantwortlichen bei etwaigen Personalentscheidungen in den nächsten Wochen berücksichtigen müssen.

Fest steht, dass der Academics-Kader einer der tiefsten der Liga ist. Als die erste Fünf am Sonntag den Start verschlafen hatte, fackelte Trainer Tony Garbelotto nicht lange, und schickte prompt die nächsten Fünf aufs Parkett. "Ein drastischer Schritt, aber es ist wohlverdient, dass wir vom Platz gehen, wenn die anderen es besser machen", ärgerte sich Kapitän Janis Heindel über die frühe Auswechslung nicht. Im Gegenteil: "Es sieht so aus, als könnte es unsere Stärke werden, dass die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt wird."

Dazu kommt eine Mannschaft, die sich hauptsächlich über eine kompromisslose Verteidigung definiert. Etwas, was am Neckar in dieser Form seit Jahren nicht mehr zu sehen war. Mit richtungweisenden Prognosen hält man sich rund um den Olympiastützpunkt dennoch zurück. Kampfansagen sind den Akteuren keine zu entlocken. "Ich weiß, dass es langweilig klingt, aber wir müssen einfach von Spiel zu Spiel denken", schmunzelt Heindel. Noch vorsichtiger äußerte sich gar Center Kristian Kuhn, schließlich ist der Neuzugang ein gebranntes Kind: "Im letzten Jahr mit Cuxhaven sind wir mit vier Siegen aus fünf Spielen gestartet und danach lief gar nichts mehr. Das Entscheidende ist, sich über die Saison hinweg zu verbessern und dann in den Playoffs richtig heiß zu sein."