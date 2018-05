Von Nikolas Beck

Crailsheim. Die MLP Academics Heidelberg waren in aller Munde. Online-Sportportale, Nachrichten-Agenturen - sogar im Fernsehen wurde über die Heidelberger Zweitliga-Basketballer gesprochen. Dies lag jedoch nicht an der 82:86 (35:47)-Niederlage, die die Schützlinge von Trainer Tony Garbelotto am Freitag in der Crailsheimer Hakro-Arena kassierten. Paul Zipser war es, der die Schlagzeilen bestimmte. Denn das 18-jährige Ausnahmetalent und Eigengewächs wechselte mit sofortiger Wirkung von den Academics zum FC Bayern München in die Basketball-Bundesliga.

In München hält man große Stücke auf den Junioren-Nationalspieler. Geschäftsführer Marko Pesic bezeichnet Zipser als "eines der interessantesten europäischen Talente" und sagte, man sei froh, dass er sich "trotz vieler Angebote aus dem In- und Ausland für uns entschieden hat. Paul spielt in unseren zukünftigen Planungen eine wichtige Rolle." Darum hat man Zipser gleich mit einem Vierjahres-Vertrag ausgestattet. Und das, obwohl er aufgrund einer Überlastungsreaktion im Mittelfuß praktisch die gesamte Saison ausgefallen ist. Seit Mitte Oktober war der Heidelberger Hoffnungsträger nicht mehr im Einsatz. Beim obligatorischen Medizincheck, den Zipser über zwei Tage am Dienstag und Mittwoch dieser Woche in München absolviert hatte, gaben die Ärzte aber offensichtlich grünes Licht.

Während der Weihnachtspause waren Zipser und dessen Agent an das Heidelberger Management herangetreten und hatten den Wunsch geäußert, den Klub zu wechseln. "Die Chance, die sich mir bei Bayern München bietet, ist einzigartig - eine Topadresse mit sportlich höchst interessanten Perspektiven. Da konnte ich einfach nicht nein sagen", erklärte Zipser seine Entscheidung, den im Sommer ohnehin von vielen erwarteten Schritt schon jetzt zu wagen. "Natürlich hätten wir diese Saison gerne mit Paul beendet, akzeptieren aber auch die jetzige Entwicklung", sagte Academics-Manager Matthias Lautenschläger. Es scheint, als hätten die Heidelberger noch das Beste aus der aktuellen Situation gemacht. Inwieweit Zipser, sofern demnächst wieder genesen, im weiteren Saisonverlauf nach seiner langen Pause hätte helfen können, ist fraglich. Ersatz ist in Person von Ayron Hardy längt an Bord, und wenngleich Paul Zipser nicht Javi Martinez ist - umsonst werden die Bayern ihn nicht aus seinem Vertrag bei den Akademikern herausgelöst haben.

Auch der Termin für ein Wiedersehen mit dem Ausnahmetalent steht schon fest. Teil der Wechselvereinbarung war, dass das Münchner Starensemble während der Vorbereitung auf die nächste Saison ein Freundschaftsspiel in Heidelberg austragen wird.

Das Kapitel Zipser ist bei den Academics endgültig geschlossen. Der Fokus liegt jetzt auf dem Kampf um die Playoffs. Und der hat gestern schlecht begonnen. "Wir können uns keine Niederlage leisten", hatte Garbelotto vor der Partie gegen den Vorletzten angekündigt und musste mit ansehen, wie seine Schützlinge in einem Krimi den Kürzeren zogen.

Angetrieben vom US-amerikanischen Trio Tristan Blackwood (22 Punkte), Clint Sargent (20) und Devin White (18) machten die schwach gestarteten Academics im dritten Viertel durch einen 28:8-Lauf zwar einen 19-Punkte-Rückstand wett, verpassten es aber, im Schlussabschnitt gegen verunsicherte Gastgeber den Sack zuzubinden.

Stenogramm: 8:2 (3.), 20:9 (8.), 23:12 (1. Viertel), 28:18 (13.), 40:30 (18.), 47:35 (Halbzeit), 56:37 (23.), 61:57 (28.), 64:65 (3. Viertel), 69:71 (33.), 77:77 (38.), (86:82).

Crailsheim: Moore 17 (2), Johnson 16, Lischka 14 (1), Coleman 13 (1), Rose 8 (2), Buck 8, Crow 7 (1), Lagrange 3 (1), Friedel.

Heidelberg: Blackwood 22 (6), Sargent 20 (5), White 18, Heindel 8 (1), Komarek 7 (2), Hardy 6, Barth 1, von Fintel, Crowder, Kuhn.