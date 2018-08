Heidelberg. (nb) Noch im Moment des Triumphes richtete Tony Garbelotto seinen Blick schon in die Zukunft. Da hatten gerade die MLP Academics Heidelberg am vergangenen Sonntag endlich in die Erfolgsspur zurückgefunden, als ihr Trainer gedanklich schon beim nächsten Gegner war. "Denn das", da ist sich Garbelotto sicher, "das Spiel kann unsere ganze Saison entscheiden."

Am Samstagabend um 20 Uhr müssen die Zweitligabasketballer bei den Crailsheim Merlins ran. In einer der lautesten Hallen, in einer der hitzigsten Atmosphären - und beim heißesten Team der Liga. Die "Zauberer" zeigen ihre Kunststücke inzwischen in einer beängstigenden Regelmäßigkeit. Seit Crailsheim Anfang Dezember den Heidelbergern im Hinspiel klar unterlag, ist das Team nicht mehr zu stoppen. Dank sieben (!) Siegen in Serie stehen die Korbjäger von Trainer Willie Young inzwischen auf Rang zwei. Darum macht Garbelotto aus der Bedeutung des Duells auch keinen Hehl. Wollen die "Akademiker" in einem Atemzug mit den Topteams der Liga genannt werden, muss Crailsheim erneut geschlagen werden. "Ich habe das meinen Spielern ganz deutlich gesagt", berichtet der Engländer: "Wenn wir irgendwelche Ambitionen haben, doch noch Zweiter oder Dritter zu werden, müssen wir dieses Spiel gewinnen. Andernfalls haben wir keine Chance mehr."

Der jüngste Sieg gegen Leverkusen dürfte neues Selbstvertrauen gegeben haben. Noch hilfreicher wäre jedoch eine positive Nachricht der medizinischen Abteilung. Auf grünes Licht für einen Einsatz Nico Adamczaks wartete man gestern Nachmittag aber noch immer. Der Vizekapitän läuft und wirft, konnte aber bisher noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. "Das wird ganz eng, die Chancen stehen 50:50", so Garbelotto. Dass Eric Curth seinen verletzten Kollegen zumindest phasenweise vertreten kann, hat der 19-jährige inzwischen mehrfach bewiesen. Ob er das aber auch im Crailsheimer Hexenkessel könnte?

Sein Trainer hält große Stücke auf ihn - weiß aber nur zu gut um die mangelnde Erfahrung Curths. Julias Haag kommt unterdessen für ein paar Minuten nicht mehr in Frage. Haag, der es nicht in die regelmäßige Rotation schaffte, bat den Klub um einen Wechsel ins Regionalligateam. Der 23-Jährige wird zwar weiterhin mit den Academics trainieren, spielberechtigt ist es aber nur noch für die Reserve.

Pro A, Samstag, 20 Uhr: Crailsheim Merlins - Academics (HAKRO Arena, Im Wasserstall 4).