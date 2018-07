Von Jürgen Autenrieth

Heidelberg. Die MLP Academics Heidelberg sind für den Endspurt in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A bestens gerüstet. Nach dem locker herausgespielten 84:52-Erfolg gegen den Absteiger Dresden Titans am Mittwochabend erwarten sie nun am Sonntag um 17 Uhr mit breiter Brust die White Wings Hanau in der Halle des Olympiastützpunktes. Zum Rundenabschluss steht am 1. April um 19.30 Uhr die Partie bei den Kirchheim Knights auf dem Programm.

Für die Heidelberger ist zumindest Platz vier nicht außer Reichweite. Chemnitz wird diese Saison wohl als Dritter beenden, da Essen sowie Dresden zu schwach sind, um für eine Überraschung zu sorgen. Sollten also die Academics beide Partien gewinnen und Kirchheim zwei Mal verlieren, würden die Klubs die Plätze tauschen, aber dennoch in den Viertelfinal-Playoffs, die am 7. und 8. April beginnen, aufeinandertreffen. Der besser platzierte Verein hat allerdings den Vorteil des Heimrechts bei einem Entscheidungsspiel.

"Gegen Kirchheim wäre der Anreiz natürlich weitaus höher als gegen Chemnitz, das uns zwar mehr liegt. Es hätte eindeutig den größeren Charme und Playoff-Charakter", sagt Matthias Lautenschläger. Der Manager der Heidelberger denkt dabei vor allem an die Nähe der beiden Orte: "Unter der Woche die Halle gegen Chemnitz voll zu bekommen, dürfte sehr schwer werden." Den Vergleich mit Dresden am Mittwochabend wollten gerade einmal 489 Zuschauer miterleben.

Unabhängig davon muss die Mannschaft von Cheftrainer Branislav Ignjatovic erst einmal die Hanauer bezwingen. "Die haben noch eine theoretische Chance, die Playoffrunde zu erreichen", sagt der Coach und erwartet wie beim 76:72-Hinspielerfolg seines Teams ein knappes Ergebnis. Auch Lautenschläger glaubt, dass diese Partie "sehr umkämpft" sein wird und schiebt nach: "Aber mit positiven Ausgang für uns."

Sollte dies der Fall sein, dann hätten die Academics erstmals seit ihrer Zugehörigkeit zur Pro A 18 Saisonsiege eingefahren. Die Bestmarke steht im Augenblick bei 17 aus der Saison 2014/15.

Vor allem die Art und Weise, wie seine Schützlinge gegen Dresden auftrumpften, hat Ignjatovic gut gefallen. "Nach den jüngsten Niederlagen war es wichtig, gegen Dresden so zu gewinnen. Ich hoffe, dass wir nun gegen Hanau erneut ein gutes Spiel abliefern", betont der 50-Jährige und ergänzt: "Hanau muss nervös werden."

Lautenschläger erwartet ebenfalls ein völlig anderes Spiel als gegen das Schlusslicht und erklärt: "Die Hanauer sind sehr gefährlich und besitzen eine sehr hohe individuelle Qualität. Ich habe sie vor dieser Runde unter den besten Vier gesehen. Aber nach einem guten Start, sind sie dann doch eingebrochen."

Beim Sieg über Dresden, der Balsam für die geschundene Seele der Heidelberger war, hat sich zumindest kein Spieler verletzt. Auch Shy Ely zeigte, dass er eine Verstärkung sein kann. Der US-Amerikaner, der im Vorjahr einen Achillessehnenriss erlitten hatte, stand gegen die Titans aus Dresden wie bei den Niners Chemnitz 17 Minuten auf dem Parkett und glänzte mit teilweise sehenswerten Pässen. Ihm fehlt noch etwas die Bindung ans Team, aber sich die beiden noch ausstehenden Vergleiche bieten sich an, um dieses Manko noch zu beheben.

2. Bundesliga Pro A, Sonntag, 17 Uhr: MLP Academics Heidelberg - White Wings Hanau (Olympiastützpunkt, Im Neuenheimer Feld 710).