Heute in Gießen und im Heimspiel am Ostermontag im Heidelberger Olympiastützpunkt ruhen die Hoffnungen der Academics vor allem auch auf Kelvin Martin. Foto: vaf

Von Michael Wilkening

Heidelberg. Bei Traditionalisten im Basketballsport schlägt das Herz etwas schneller, wenn sie an den USC Heidelberg und den VfB Gießen denken. Viele Jahrzehnte lang waren beide große Rivalen und trafen oft aufeinander, wenn es in der Bundesliga hoch her ging. Aus dem USC sind inzwischen die MLP Academics Heidelberg geworden und aus dem VfB die Gießen 46ers, aber Flair hat das direkte Duell dennoch, auch wenn es diesmal in den Playoffs der Zweiten Bundesliga Pro A "nur" um den Einzug ins Halbfinale geht.

"Ich weiß, dass beide Klubs eine große Geschichte verbindet", sagt Branislav Ignjatovic vor dem ersten Spiel der best-of-five-Serie heute Abend (20 Uhr) in Gießen. Im Umfeld der Academics gibt es schließlich viele Granden der Vergangenheit, die dem Trainer der Heidelberger von den großen Auseinandersetzungen aus dem vorherigen Jahrtausend berichten können.

Dennoch bleibt der serbische Coach auf die Gegenwart fokussiert und das ist dringend notwendig, wenn die Academics als Sechstplatzierter der Hauptrunde dem Dritten Gießen ein Bein stellen wollen. "Gießen ist sehr ausgeglichen und tief besetzt, vor allem auf den kleinen Positionen", hat Ignjatovic viel Respekt vor den Guards und Distanzschützen der 46ers. Um ihnen beizukommen, bedarf es einer sehr konzentrierten Vorstellung seiner Schützlinge. "Es wird vor allem darum gehen, die Anzahl der Ballverluste klein zu halten. Das ist immens wichtig, wenn wir eine Chance haben wollen", fordert der Heidelberger Coach. Heute im ersten von mindestens drei und maximal fünf Duellen sieht Ignjatovic den Druck zunächst bei den Gießenern und hofft, davon profitieren zu können. Zwei Tage später liegt der Vorteil der eigenen Halle dann bei den Academics.

Für die Begegnung am Ostermontag, 17 Uhr, in der Halle am Olympiastützpunkt gibt es noch Restkarten. Vermutlich werden die aber alle noch weggehen, so dass die Academics vor großer Kulisse das erste Playoff-Heimspiel in der Pro A absolvieren werden. Nicht nur die Verantwortlichen freuen sich auf die Premiere, die Basketballfans in Heidelberg offenbar auch - und das nicht nur wegen der glorreichen Vergangenheit beider Klubs.

Pro A, Playoff-Viertelfinale (Best of 5), heute, 20 Uhr: Gießen 46ers - MLP Academics Heidelberg; Ostermontag, 17 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Gießen 46ers.