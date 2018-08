Spielmacher sagt Academics ab

Heidelberg. (miwi) An diesem Samstag starten die MLP Academics Heidelberg die Vorbereitung auf die neue Saison in der Zweiten Basketball-Bundesliga Pro A. Spätestens zu diesem Termin sollte auch Tommy Mason-Griffin in der Neckarstadt eingetroffen sein, um erstmals mit den neuen Teamkollegen zu üben. Doch daraus wird nichts, der Point Guard teilte dem Klub mit, seinen Vertrag nicht antreten zu wollen. Jetzt sucht der Klub nach Ersatz.

Am Ende war es eine schlichte SMS, in der Matthias Lautenschläger darüber informiert wurde, dass Mason-Griffin kein "Akademiker" wird. "Er hat mir geschrieben, dass er sich mit dem Gedanken nicht wohl fühlt, zu uns nach Heidelberg zu kommen", berichtete der Academics-Manager gestern. Zu mehr Hintergründen wollte sich Lautenschläger nicht äußern, der Ärger war ihm aber anzumerken. Schließlich wollten die Heidelberger dem ehemaligen BBL-Spieler, der in Ulm seine Klasse unter Beweis gestellt hatte und nun nach Verletzungen wieder den Anschluss suchte, eine Chance auf einen Neuanfang geben.

Das Flugticket des US-Amerikaners, mit dem er nach Heidelberg kommen sollte, war bereits bezahlt. Außerdem hatten die Academics dem 24-Jährigen mit einem Vorschuss finanziell über die Sommermonate geholfen. "Das ist alles sehr ärgerlich", kommentierte Lautenschläger den Sinneswandel des eingeplanten Leistungsträgers.

Einen Ersatz hofft Lautenschläger dennoch schon in den kommenden Tagen präsentieren zu können. "Wir fahren immer mehrgleisig", sagte der Manager, der in Abstimmung mit Cheftrainer Branislav Ignjatovic Kontakte zu Spielern intensivieren wird. Klar ist, die Heidelberger benötigen einen Spielmacher auf Topniveau, um ihre Ziele in der ausgeglichenen Zweiten Liga erreichen zu können. In Mason-Griffin dachten die Verantwortlichen des Klubs, den richtigen Mann gefunden zu haben.

Ob Mason-Griffin in absehbarer Zeit einen anderen Verein findet, ist angesichts der Art und Weise seines Vertragsbruchs bei den Academics fraglich. Allerdings haben die Heidelberger wohl nur dann Aussicht, ihre Investition in ihn wiederbekommen zu können. "Wir werden die Freigabe solange verweigern, bis wir die Kosten erstattet bekommen haben", so Lautenschläger.