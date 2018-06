Von Michael Wilkening

Heidelberg. Im bisherigen Saisonverlauf in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A haben die MLP Academics durch ihre Stabilität in der Defensive bestochen. Dass sie auch in der Lage sind, ein Offensiv-Spektakel abzuliefern, haben sie gestern bewiesen. Beim 101:71 (57:45) gegen die Nürnberg Falcons bekamen die Zuschauer in der Halle am Olympiastützpunkt viel geboten. Mit dem vierten Sieg hintereinander und dem 16. insgesamt verteidigten die Heidelberger zudem den fünften Tabellenplatz.

Albert Kuppe war in den letzten Minuten gar nicht mehr auf dem Feld. Der Kapitän der Academics sah von außen ganz entspannt zu, wie Christoph Rupp mit einem Korbleger die 100-Punkte-Mauer durchbrach und den Schlusspunkt unter eine unterhaltsame Partie setzte. "Wir sind ins Rollen gekommen, haben gut getroffen und dann schafft man auch mal 101 Punkte", sagte Kuppe.

Ins Rollen gekommen war vor allem Kuppe selbst, denn der schaffte mit 29 Punkten einen Karrierebestwert. Sechs von sieben Dreierversuchen warf Kuppe durch die Reuse. "Die ersten beiden Würfe waren drin, dann läuft es eben", sagte der Flügelspieler. Vor einer Woche hatte Kuppe noch wegen eines grippalen Infekts gefehlt, gestern war er wieder in Topform. "Ich habe mich gut gefühlt", sagte der Academics-Kapitän.

"Albert ist ein Typ, der solche Spiele machen kann, wenn die ersten Würfe reingehen", lobte Trainer Branislav Ignjatovic seinen Anführer. Aber nicht nur Kuppe war gut drauf, sondern alle Heidelberger. Die Wurfquote von 57 Prozent aus dem Feld war ein Bestwert für die Ignjatovic-Schützlinge, von denen neben Kuppe vier weitere Akteure zweistellig scorten. "Damit können wir zufrieden sein", sagte Ignjatovic. Der Trainer war geschwächt von einer Erkältung, bekam gestern aber eine schöne Medizin von seiner Mannschaft verabreicht.

In der ersten Halbzeit führten die Heidelberger ab der siebten Minute dauerhaft, schafften es aber nicht, sich entscheidend abzusetzen. Der Grund war, dass die Defensivleistung mit der in der Offensive nicht standhielt. "45 Punkte für Nürnberg waren zu viel", sagte Kuppe über die Abwehrarbeit in den ersten 20 Minuten. Weil die Academics dies in der zweiten Hälfte verbesserten, setzten sie sich nach Wiederbeginn schnell ab. Schon nach dem dritten Viertel war die Partie beim 80:57-Zwischenstand entschieden, so dass sich der Fokus der Zuschauer eher darauf ausrichtete, ob die Heidelberger in der Lage sein würden, mehr als 100 Punkte zu erzielen. Knapp 90 Sekunden verharrten die Academics bei 99 Zählern, ehe Rupp für großen Jubel sorgte.

Jubelstimmung herrschte auch wegen des 16. Saisonerfolges, durch den die Heidelberger die Qualifikation für die Playoffs in der Tasche haben. Rechnerisch könnten sie zwar noch aus den ersten acht Plätzen rutschen, doch das ist sehr unwahrscheinlich. In der Form von gestern ist es ohnehin nicht vorstellbar, dass die Heidelberger von den verbleibenden sechs Partien keines mehr gewinnen.

MLP Academics Heidelberg: Kuppe 29 Punkte / 6 Dreier, Hall 16/1, White 11/1, Heyden 11, Thompson 10/2, Kovacevic 9/1, Ney 6, Rupp 5/1, Würzner 4, Schmitt.

Nürnberg Falcons: Calvin 17/1, Watkins 15/2, Zinn 11/2, Young 10, Schröder 8, Sanders 6, Njei 2, Bennett 2, Meredith.

Spielverlauf: 12:14 (6.), 28:20 (10.), 41:30 (16.), 57:45 (Hz.), 66:52 (24.), 80:57 (30.), 92:64 (34.), 101:71 (Endstand).

Zuschauer: 801.