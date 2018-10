Heidelberg. (miwi) Vor ein paar Tagen, nachdem der Basketball-Pro-A-Ligist MLP Academics seine großen Positionen im Kader aufgefüllt hatte, äußerte Branislav Ignjatovic den Wunsch, jetzt auch bei den Guards nachzulegen. Die Hofnung des Trainers erfüllte sich, mit Bradley Tinsley unterschrieb ein Spielmacher. Der 1,91 Meter große US-Amerikaner spielte zuletzt in Australien.

"Ich hoffe, dass wir mit ihm viel Freude haben", sagt Ignjatovic, der mit seiner neuen Mannschaft in einer Woche in die Vorbereitung startet. Tinsley wird dann aber noch nicht dabei sein. Aktuell ist der Aufbauspieler mit seinem Klub Lakeside Lightning noch in den Playoffs in der australischen Liga beschäftigt, in die sein Team als Titelverteidiger startet. Sobald Tinsley mit seinem Team ausgeschieden ist oder die Meisterschaft gewonnen hat, kommt er nach Heidelberg, um die Academics zu verstärken.

Der 25-Jährige ist ein "Globetrotter", denn vor seinem Auftritt in Australien war er bereits in Europa bei Saint Vallier (Frankreich/ProB), Okapi Aalstar (Belgien) unter Vertrag, für die Belgier kam er sogar im Europapokal zum Einsatz. Seine College-Zeit verbrachte er bei Vanderbilt Commodores, wo er vier Jahre lang zu den Stützen zählte und als erster Spieler überhaupt mehr als 1.000 Punkte machte.

Die Planungen der "Akademiker" sind allerdings noch nicht abgeschlossen, für die Guard-Positionen soll noch ein weiterer Spieler verpflichtet werden. "Ich hoffe, dass das Team bis zum Trainingsauftakt am 15. August steht", erklärt Ignjatovic. Der neue Trainer will aus den vielen neuen Spielern schnellstmöglich ein funktionierendes Gebilde formen.