Heidelberg. (nb) Am vergangenen Sonntag schlichen die Basketballer der MLP Academics Heidelberg nach dem Zweitliga-Gipfel bei der BG Göttingen geschlagen vom Feld. Mit gesenktem Haupt zwar, aber immerhin auf zwei Beinen. Doch genau das brachte Trainer Tony Garbelotto auf die Palme. "Ich war enttäuscht, weil Göttingen uns niedergekämpft hat. Wir haben nicht alles gegeben, sind nicht an die Schmerzgrenze gegangen", hadert der Trainer.

Freilich war es nicht so, als hätte man sich dem Tabellenführer kampflos ergeben. Aber ein paar Prozent hätten eben gefehlt. "Das reicht wahrscheinlich gegen den Großteil der Teams in dieser Liga - aber nicht gegen die Spitzenmannschaften", glaubt Garbelotto. Eine solche ist Göttingen auf jeden Fall. Und auch dem kommenden Gegner zählt man in Heidelberg seit Saisonbeginn zu den großen Aufstiegsfavoriten. "Selten ist es wahrer als in diesem Fall, dass die Tabellensituation nichts aussagt", glaubt Academics-Manager Matthias Lautenschläger. Denn rent4office Nürnberg kommt am Sonntag um 17 Uhr "nur" als Neunter in den Olympiastützpunkt. Mit einer Bilanz von sieben Siegen und sechs Niederlagen kämpfen die Franken also um die Playoff-Teilnahme.

"Sie hatten am Anfang ein bisschen Verletzungspech und haben danach sicherlich unter ihren Möglichkeiten gespielt", warnt Garbelotto. In der Tat hatte man sich in Nürnberg vor der Saison ambitionierte Ziele gesteckt. Weil sich der Erfolg aber einfach nicht einstellen wollte, wurde Trainer Martin Ides inzwischen entlassen und durch Benjamin Travnizek ersetzt. Außerdem wurden erst kürzlich mit Bingo Merriex und Jeremy Vann Fears die US-Amerikaner Nummer sieben und acht verpflichtet. "Lasst uns das Kind beim Namen nennen: Diese beiden Spieler kosten wahrscheinlich alleine so viel wie unsere gesamte erste Fünf", weiß Garbelotto um die finanziellen Möglichkeiten in Nürnberg.

Doch nicht nur die Korbjäger aus Übersee, sondern auch einheimischen Spieler seien nicht zu unterschätzen. In der Tat sind die deutschen Cornelius Adler (durschnittlich 14,5 Zähler) und Michael Fleischmann (12,4) die fleißigsten Punktesammler. Garbelotto fasst zusammen: "Sie sind extrem talentiert, haben viele Waffen, aber suchen noch ein wenig nach ihrer Identität."

Dennoch: Die Academics sind inzwischen so weit, dass in heimischer Halle jedes Spiel gewonnen werden soll und kann. "Wir wollen jeden Sieg vor Weihnachten mitnehmen", sagt Lautenschläger im Hinblick auf das harte Auftaktprogramm in neuen Jahr. Nach Nürnberg und Leverkusen am Wochenende danach geht es nämlich nur in eine kurze Winterpause, ehe man schon am 5. Januar Göttingen zum Rückspiel im OSP begrüßen darf. Der neue Spielplan der Pro A, bei dem die Spiele der Hin- und Rückrunde nicht mehr in der gleichen Reihenfolge stattfinden, macht's möglich. Danach geht es gegen die Spitzenteams Kirchheim, Jena und Crailsheim.

Garbelotto will sich damit noch nicht beschäftigen. Erst einmal erwarte er gegen Nürnberg wieder die entscheidenden letzten Prozent Einsatz und Leidensbereitschaft.

Pro A, Sonntag, 17 Uhr: Academics - rent4office Nürnberg (OSP, Im Neuenheimer Feld 710).