Nürnberg. (miwi) Die Siegesserie der MLP Academics Heidelberg in der Zweiten Basketball-Bundesliga ist gestern gerissen. Nach zuletzt drei Erfolgen unterlag das Team von Branislav Ignjatovic in Nürnberg mit 64:72 (31:29), weil eine Schwächephase im dritten Viertel reichte, damit die Franken davonziehen konnten. "Man kann sich gegen ein Team wie Nürnberg nicht viele Fehler leisten", sagte Ignjatovic. Gleich drei Rückkehrer konnte Ignjatovic in seinem Aufgebot begrüßen, denn T.J. Sapp, Niklas Würzner und Aaron Thomas hatten ihre Verletzungen überwunden.

Allerdings war klar, dass alle drei konditionell nicht auf dem besten Niveau sein würden. Bis Mitte des dritten Viertels war die Begegnung völlig offen, ehe die Nürnberger einen kurzen Zwischenspurt von 44:44 auf 51:44 hinlegten, den die Heidelberger letztlich nicht mehr kontern konnten. "Leider hatten wir ein paar Ausfälle und deshalb hat es nicht gereicht", erklärte der Academics-Coach. Der US-Amerikaner Sapp blieb bei sieben Wurfversuchen gänzlich ohne Punkte, Kristian Kuhn lieferte nach seiner Gala vor einer Woche gegen Rhöndorf mit drei Punkten eine unterdurchschnittliche Leistung ab. Da halfen auch die 16 Punkte und neun Rebounds nichts, die der agile Johannes Lischka beisteuerte.

In den abschließenden zehn Minuten versuchten die Academics alles, um die Franken noch einmal ins Wanken zu bringen, weil aber die Wurfquote nicht mehr gut genug war und es außerdem immer wieder kleine Lücken in der Defensive gab, blieb es beim Versuch. Das lag auch daran, dass Thomas, der mit 21 Punkten Topscorer der Partie war, etwas die Puste ausging. In der ersten Hälfte hatte der US-Amerikaner in seinem ersten ProA-Spiel mit 15 Punkten überragt, nach der Pause kamen dann "nur" noch sechs weitere Zähler hinzu. Dennoch deutete der Flügelspieler sein Potenzial an und dürfte zum Leistungsträger der Heidelberger werden. Immerhin gelang den Academics in der Schlussphase noch etwas Ergebniskosmetik, denn bei einem zwischenzeitlichen 13-Punkte-Rückstand (50:63) sah es nach 34 Minuten danach aus, als ob die Ignjatovic-Fünf böse unter die Räder kommen würde. Der Charakter der Heidelberger und eine Umstellung in der Verteidigung, die fortan in der Zone agierte, verhinderten das aber, so dass die Mannschaft mit erhobenem Haupt die Halle verlassen und sich auf den Heimweg machen konnte.

Nürnberg: Bright 2 Punkte, Hujic 8/2 Dreier, Ghotra, Blessing 7/1, Fleischmann 8/1, Oehle 12, Schröder, Borekambi 2, Handt, Talley 12/2, Land 4, Oppland 17.

MLP Academics Heidelberg: Würzner, Rupp, Smithson 6, Lischka 16, Rockmann 11/1, Steinort, Sapp, Thomas 21/2, Kuppe 5, Nägele 2, Kuhn 3.

Stenogramm: 9:2 (6.), 13:12 (10.), 22:22 (15.), 29:31 (Hz.), 42:42 (26.), 52:47 (30.), 63:50 (34.), 72:64 (Ende); Zuschauer: 1200.