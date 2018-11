Von Michael Wilkening

Heidelberg. Die MLP Academics Heidelberg grüßen nach dem dritten Spieltag in der zweiten Basketball-Bundesliga vom zweiten Tabellenplatz. Wenn die Leistung am Dienstagabend beim 80:54 (33:39)-Sieg gegen die Niners Chemnitz der Maßstab ist, muss das nicht nur eine Momentaufnahme sein. Beim dritten Sieg im dritten Match der noch jungen Saison zeigte die Mannschaft von Branislav Ignjatovic die beste Leistung in eigener Halle seit zwei Jahren.

"Heute ist in der zweiten Halbzeit auch offensiv der Knoten geplatzt", sagte Ignjatovic. Der Trainer durfte stolz auf den Auftritt seiner Mannschaft sein, doch der Serbe war nicht euphorisch, sondern analytisch, als er sich zu den vorangegangenen 40 Minuten äußerte: "Wir haben eine Mannschaft mit guten Schützen, aber bislang haben wir das noch nicht zeigen können. In der Defensive gehören wir zu den besten Teams, weil wir Spieler haben, die verteidigen wollen."

Sechs Minuten vor dem Ende hatten die Academics die ebenfalls mit zwei Erfolgen in die neue Saison gestarteten Chemnitzer bereits besiegt. Ein Dreier von Kapitän Albert Kuppe segelte durch die Reuse, auf der Anzeigetafel leuchtete ein 67:48-Vorsprung auf und der Chemnitzer Coach Rodrigo Pastore nahm eine Auszeit. Der Blick des Argentiniers wirkte verzweifelt, denn seine Spieler fanden in den entscheidenden Minuten des letzten Viertels keine Lösungen gegen die in dieser Phase entfesselt aufspielenden Heidelberger.

Besonders auffallend war Eigengewächs Niklas Würzner, der mit 23 Punkten einen Karrierebestwert in der Zweiten Liga aufstellte und zu Beginn des letzten Viertels zehn Punkte in Serie für die Academics erzielte. Im Alleingang führte der Heidelberger sein Team zum 60:46 und mit diesem Polster im Rücken berauschten sich seine Kollegen an sich selbst. Die knapp 1000 Zuschauer trauten ihren Augen nicht, als sich die Academics immer weiter absetzten.

Im Grunde mussten die in der Verteidigung starken Heidelberger nur eine heikle Phase überstehen, als sie zu Beginn der zweiten Halbzeit vier Minuten keinen Korb erzielten und kurzzeitig 33:35 hinten lagen. Es blieb die einzige Führung der Chemnitzer, weil sich die Academics selbst aus der Misere befreiten. Mit noch mehr Aggressivität in der Abwehr erkämpften sie sich die Bälle, legten einen 11:0-Lauf hin und gingen mit 44:35 in Führung. Wichtiger Faktor in dieser Phase war mit Christoph Rupp ein weiteres Eigengewächs, dem zwei Ballgewinne gelangen.

Insgesamt war es eine beeindruckende Teamleistung der Heidelberger, bei denen Devin White erneut ein Paradebeispiel für nimmermüden Einsatz war. Der Amerikaner hatte Wurfpech, blieb ohne Punkte, sammelte dafür aber neun Rebounds ein, blockte vier Mal und verzeichnete zwei Steals. Er wurde bei seiner Auswechslung kurz vor Schluss ebenso umjubelt wie Würzner, Kuppe und die anderen. Nach der durch Wirrungen geprägten zurückliegenden Spielzeit wirkte die Leistung gleichermaßen befreiend auf die Mannschaft und die Zuschauer.

Heidelberg: Würzner 23 Punkte /4 Dreier, Hintz, Hall 12/2, Rupp 3/1, Kovacevic 4, White, Ney 4, Heyden 8, Thompson 10, Kuppe 14/4, Nägele 2.

Chemnitz: Carter 11, Ziegenhagen, Matthews 5, Mixich 2, Richter 5, Wess, Seiferth 2, Kayser, Fleischmann 11/1, Lawson 18/2.

Spielfilm: 7:2 (4.), 15:12 (10.), 25:16 (14.), 28:24 (17.), 33:29 (Hz.), 33:35 (24.), 44:35 (26.), 51:44 (30.), 73:48 (36.), 80:54 (Endstand). Zuschauer: 950.