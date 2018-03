Von Michael Wilkening

Heidelberg. Marco Grimaldi saß auf dem Hallenboden des Olympiastützpunkts Rhein-Neckar und dehnte seine Muskeln. Der Spielmacher der MLP Academics Heidelberg sah entspannt aus, obwohl er mit seinem ProA-Team gerade ein Basketball-Testspiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 53:82 (16:14, 22:28, 41:59) verloren hatte. "Jetzt brauchen wir noch keine guten Resultate", sagte Grimaldi und verwies darauf, dass die Ludwigsburger als Erstligist nicht der Gradmesser für die Heidelberger sein können.

Grimaldis Trainer Branislav Ignjatovic stand nur ein paar Meter von seinem Schützling entfernt. Auch für den neuen Coach der Academics war das reine Resultat nicht entscheidend, doch abfinden wollte er sich mit der Höhe der Niederlage nicht. "30 Punkte müssen nicht sein, auch nicht gegen Ludwigsburg", erklärte Ignjatovic. Für die Mannschaft und ihren Übungsleiter - das war eine zentrale Erkenntnis des Abends - bleibt bis zum Saisonstart in knapp zweieinhalb Wochen noch viel zu tun.

Dass die "Akademiker" mit neuer Mannschaft und neuem Trainer ein noch fragiles Gebilde sind, zeigten sie im zweiten Viertel, das mit 6:24 enttäuschend endete. Ausschlaggebend für die klare "Klatsche" in den zweiten zehn Minuten waren die schlechten Würfe der Heidelberger. Durch die Bank ließen die Riesen vom Neckar gegen die MHP Riesen das richtige Händchen vermissen. Das gute erste Viertel (16:14) war dadurch schnell vergessen.

Aber es spricht für die "Akademiker" und das Potenzial, das in ihnen schlummert, dass sie sich aus dem tiefen Tief befreiten und in der zweiten Halbzeit einige gute Phasen hatten. Jetzt zeigte sich auch, dass der schlechte Wurf kein grundsätzliches Problem ist. Allerdings wurde im Verlauf der Partie noch einmal offenkundig, dass den Heidelbergern im Vergleich zu den Ludwigsburgern die Tiefe im Kader fehlt. "Diese Mannschaft stand in der letzten Saison in den Playoffs und hat da beinahe den späteren Meister Bayern München ausgeschaltet", sagte Grimaldi. Und Ignjatovic fügte hinzu: "Mit Ludwigsburg können wir uns nicht vergleichen."

Das kann in der Tat nicht der Anspruch der Heidelberger sein, denn die Schwaben reisten mit einer Mannschaft an, die sich bereits kennt und in der Ausnahmekönner wie Michael Stockton, der Sohn der NBA-Legende John Stockton, stehen. Oder der wurfstarke Neuzugang Anthony Goods, der den MLP Academics vom Flügel gleich reihenweise Dreier "einschenkte". Und deshalb reichten der Ignjatovic-Fünf zwei gute Viertel nicht, um ein achtbares Resultat zu erzielen.

Den knapp 100 Zuschauern im OSP war das aber gar nicht so wichtig, denn sie waren gekommen, um sich das neue Team anzuschauen. "Elf neue Spieler und ein neuer Trainer, das braucht Zeit", warb Grimaldi, der als Aufbauspieler Licht und Schatten hatte, um Geduld für seine Teamkollegen und sich. Immerhin, so sagte der 30-Jährige in seiner Analyse, haben die Systeme schon deutlich besser funktioniert als in den vorherigen Tests. "Wir müssen unseren besten Basketball im kommenden Frühjahr, hoffentlich in den Playoffs, spielen", deutete der Neuzugang von ProA-Meister BG Göttingen an, dass er langfristig denkt.

Coach Ignjatovic nahm die Niederlage letztlich gelassen hin. "Ich trete in den Testspielen lieber gegen stärkere Gegner an, da kann man mehr sehen", erklärte er. Und unter diesem Gesichtspunkt war der Test gegen Ludwigsburg eine wichtige Etappe in Richtung Saisonauftakt. Das Fazit: Es wartet sportlich noch Arbeit.

Viel zu tun gibt es bei den "Akademikern" auch noch abseits des Basketball-Courts. Die Anwurfzeit wurde falsch übermittelt, so dass de Begegnung längst lief, als ein Teil der Zuschauer in die Halle des Olympiastützpunkts kam. Und dass kein offizieller Spielberichtsbogen und dementsprechend kein Scouting angeboten wurde, ärgerte nicht nur die Offiziellen aus Ludwigsburg. Immerhin: Bis zum ersten Heimspiel am 5. Oktober gegen Vechta sind noch mehr als drei Wochen Zeit, um Fehlerquellen zu finden und zu beseitigen und professionelles Organisatoren zu üben.