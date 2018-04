Von Nikolas Beck

Heidelberg. "Du kannst nicht permanent in der Vergangenheit leben", sagt Tony Garbelotto. Einen kurzen Blick zurück kann sich dieser Tage aber auch der Trainer der MLP Academics nicht verkneifen. "Mit einem fitten Paul Zipser hätten wir in der vergangenen Saison sicherlich zwei, drei Siege mehr eingefahren", glaubt der Engländer.

Stattdessen verabschiedete sich der 19-Jährige nach der letzten Hinrunde, in der er aufgrund einer hartnäckigen Fußverletzung nur zwei Mal zum Einsatz gekommen war, in Richtung Bayern München. Teil der Transfervereinbarung: Ein Freundschaftsspiel des Basketball-Schwergewichts im Heidelberger Olympiastützpunkt.

Am Donnerstagabend um 19 Uhr feiern die Academics ihre Saisoneröffnung - und Zipser seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. "Ich freue mich unglaublich für ihn, dass er wieder auf dem Feld stehen und spielen kann. Paul ist einer der talentiertesten Spieler, die Heidelberg jemals hervorgebracht hat", erklärt Garbelotto: "Ich bin mir sicher, dass er von unseren Fans fantastisch empfangen wird."

Zipser ist beim Ex-Rekordmeister jedoch Geschichte. Das kurze Wiedersehen mit dem Ausnahmetalent ist nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum Saisonstart in anderthalb Wochen - ein steiniger Weg. "Das ist natürlich ärgerlich. Wir konnten bisher noch nie mit der vollen Rotation testen", hadert Manager Matthias Lautenschläger mit der Verletzungsmisere. Braxton Dupree (Sprunggelenk), Devin White, Janis Heindel (beide Knie) sowie Jay Threatt (Schulter) standen zuletzt nicht zur Verfügung.

Allerdings ist man in Heidelberg optimistisch, dass außer Dupree am Donnerstag alle wieder an Bord sind. Freilich geht man selbst in voller Kaderstärke als krasser Außenseiter in das Duell mit den Münchnern. "Das ist eine ganz andere Liga, das Ergebnis ist relativ irrelevant", findet Lautenschläger: "Dieses Spiel ist aber in mehrfacher Hinsicht ein echtes Highlight. Schließlich kommen nicht nur zahlreiche deutsche Nationalspieler, sondern auch starke Importspieler wie der BBL-MVP John Bryant nach Heidelberg, glaubt der Manager und hofft auf über 1000 Zuschauer.

"Es kann für uns keinen besseren Test geben", findet auch Garbelotto, der seinem Team aber durchaus mehr als die Statistenrolle zutraut: "Wir gehen in jedes Spiel mit dem Glauben, dass wir es auch gewinnen können und wir haben in dieser Saison Spieler, die das verstehen und umsetzen können." Freilich müsse man allerdings die Stärke des Erstliga-Favoriten anerkennen. Wichtig sei vor allem, dass man auch gegen diesen Gegner eine solide Verteidigung spiele: "Verlieren wir am Ende 50:65 wäre das sicherlich ein moralischer Sieg für uns."

Egal ob ansprechende Defensivleistung oder Offensivspektakel - das Schöne ist, dass es erst am 29. September gegen Chemnitz wirklich zählt. Das Resultat gegen Bayern München und vor allem das Verletzungspech sollen dann längst Vergangenheit sein.

Donnerstag, 19 Uhr: Academics - Bayern München (Olympiastützpunkt, Im Neuenheimer Feld 710).