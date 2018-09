Heidelberg. (miwi) Chris Gadley saß auf der Ersatzbank der MLP Academics Heidelberg und konnte doch keinen Dienst tun. Der Center des ProA-Ligisten war nicht in der Lage seiner Mannschaft zu helfen, als die ihr Heimspiel gegen die Hamburg Towers 68:77 verloren. Mit Badeschlappen an den Füßen verfolgte Gadley am Sonntag die Partie und es ist seit gestern klar, dass er überhaupt kein Spiel mehr für die Heidelberger absolviert, der Vertrag wurde aufgelöst. Das Risiko nach dem Ohnmachtsanfall des US-Amerikaners war zu groß, so dass sich die Academics auf die Suche nach einem neuen "Big Man" unter den Körben machen müssen.

Nach dem Spiel und der Niederlage war Gadley schnell verschwunden, die Situation nagte offensichtlich an ihm, denn er war nach Heidelberg gekommen, um nach einem Jahr voller Verletzungen wieder Basketball zu spielen. Doch daran hinderten ihn zunächst eine Sprunggelenksverletzung und anschließend ein Ohnmachtsanfall auf dem Weg zum Auswärtsspiel in Chemnitz. Im Anschluss wurde der 28-Jährige von den Medizinern am Klinikum in Heidelberg ohne auffälligen Befund unter die Lupe genommen, doch eine Trainingseinheit am Samstag brachte einen Rückschlag.

"Die musste Chris abbrechen, er musste sich hinlegen und hat sich an den Kopf gefasst", berichtete Matthias Lautenschläger. Der Manager der Academics entschied deshalb, dass Gadley gegen die Hamburger nicht eingesetzt werden darf, weil das Risiko schlicht zu hoch war. "Es ist jetzt wohl der Zeitpunkt gekommen, Entscheidungen zu treffen", fügte Lautenschlager an. Gestern war es soweit, in einem offenen Gespräch kamen Spieler und Verein überein, den Vertrag aufzulösen. In den kommenden Tagen fliegt Gadley in die Heimat, um sich dort weiteren Untersuchungen zu unterziehen.

Academics-Trainer Branislav Ignjatovic braucht einen fitten und einsatzfähigen Center auf dem Feld und Gadley gesundheitliche Sicherheit. "Es geht in erster Linie um die Gesundheit des Spielers, das darf man nicht vergessen. Da steht mehr auf dem Spiel als ein Einsatz gegen Hamburg", verdeutlichte Lautenschläger, dass die Heidelberger in diesem Thema nicht eindimensional denken.

Gespräche mit Ersatzkandidaten gab es bereits in der zurückliegenden Woche. Obwohl die Verantwortlichen der Heidelberger da noch auf eine baldige Genesung hofften, wäre es fahrlässig gewesen, nicht die Fühler nach Alternativen auszustrecken. "Verträge wurden mündlich vorverhandelt", sagte Lautenschläger. Jetzt wird es darum gehen, den Wunschkandidaten so schnell wie möglich einsatzbereit zu bekommen. Ignjatovic hofft auf eine baldmögliche Lösung, denn der Trainer muss seit Wochen ohne seinen geplanten Stamm-Center spielen. "Das ist auf Dauer nicht zu kompensieren", sagte der Serbe.

Und weil Gadley in den Planungen des Coaches eine zentrale Rolle spielte, schmerzt dessen Wegfall besonders. Auch gegen Hamburg wurde deutlich, dass die Heidelberger unter den Körben Nachteile haben, weil Waverly Austin zwar körperlich stark und ein guter Block-Spieler ist, ihm in der Offensive aber die spielerischen Optionen fehlen. Eine Verstärkung ist nötig, unsicher allerdings, ob die bis zum kommenden Wochenende einsatzbereit ist, wenn die Partien in Baunach (Freitag) und gegen Würzburg (Sonntag) anstehen. "Das wird ein Kampf gegen die Zeit", sagte Lautenschläger.