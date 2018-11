Heidelberg. (nb) Aus dem kommenden Gegner wird Tony Garbelotto nicht so richtig schlau. Schwach in die Saison gestartet, dann plötzlich eine Siegesserie hingelegt und zwischenzeitlich sogar auf Rang zwei geklettert - nur um wieder ins untere Tabellendrittel abzurutschen: Eine wahre Achterbahnfahrt war es für den BV Chemnitz bisher. Der Trainer der MLP Academics Heidelberg erwartet dennoch einen starken Gegner, wenn er mit seinen Zweitligabasketballern am Samstag bei den Sachsen zu Gast ist. Alles andere als ein Selbstläufer sei das Duell gegen den Tabellenzehnten. Trotz des deutlichen 91:57-Erfolgs im Hinspiel in Heidelberg und der schwachen Form der "99ers". Denn Garbelotto bringt es auf den Punkt: "Alles, was man über ihren Saisonverlauf sagen kann, trifft auch auf unseren zu."

Auch die "Akademiker" hatten schließlich vor nicht allzu langer Zeit Höhenluft geschnuppert und befinden sich jetzt wieder mitten drin im Kampf um die Meisterrunde. Garbelotto weiß: Die heiße Phase der Saison hat längst begonnen. Seinen Spielern hat er vor dem Duell in der "Richard-Hartmann-Hölle" eine deutliche Botschaft mitgegeben: "Für uns beginnen mit diesem Spiel die Playoffs."

Während der Engländer glaubt, sein Team könne sich mit einem Sieg am Wochenende das nötige Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben gegen die direkten Konkurrenten Gießen und Nürnberg holen, geht es für Chemnitz eigentlich schon um alles. Eine Niederlage gegen Heidelberg kann sich das Team von Trainer Felix Schreier nicht erlauben, will man doch noch auf den Playoff-Zug aufspringen. "Für Chemnitz ist es ein 'do-or-die-Spiel', sie werden uns mit allem was sie haben attackieren", erwartet Garbelotto einen Gegner, der "um sein Leben rennen wird." Daher sei es entscheidend, ob seine Schützlinge in der Lage sein werden, von Beginn an dagegenzuhalten. Nur dann, glaubt Garbelotto, könne der immense Druck, den Chemnitz spürt, zur Last werden, statt zu motivieren: "Dann werden sie nervös, dann wird das Publikum nervös, dann werden die Beine schwer."

Optimistisch, dass man den Kampf annehmen werde, stimmen den Coach die jüngsten Trainingseindrücke. Er habe das Gefühl, sein Team sei wieder stärker und schneller als noch zu Beginn des Jahres. Verletzungssorgen gibt es keine mehr, die Rekonvaleszenten Devin White und Nico Adamczak machen Tag für Tag große Fortschritte und Athletik-Trainer Manuel Ruep habe mit den Korbjäger in den vergangenen Tagen richtig harte Einheiten machen können. Starten wird voraussichtlich wie schon in der Vorwoche Adrian Hill. "Mit ihm haben wir einen Spieler auf dem Feld, der ausschließlich unter den Körben agiert. Das hilft unserer Balance", so Garbelotto.

Pro A, Samstag, 19 Uhr: BV Chemnitz - Academics (Richard-Hartmann-Halle, Fabrikstraße 9).