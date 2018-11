Trainer Branislav Ignjatovic und seine MLP Academics Heidelberg verabschiedeten sich mit starken Leistungen in die kurze Weihnachtspause. Foto: vaf

Von Michael Wilkening

Heidelberg. Weil die Basketballer der MLP Academics Heidelberg das alte Jahr mit einem knappen Sieg in Paderborn beendeten, gestattete ihnen Trainer Branislav Ignjatovic nun etwas mehr Urlaub. Erst am Neujahrstag, und nicht schon am 30. Dezember, versammelte er seine Schützlinge um sich, um den zweiten Teil der Saison zu beginnen. Mit einem Heimsieg gegen Ehingen morgen, 17 Uhr, soll die Erfolgsgeschichte der laufenden Runde fortgeschrieben werden.

"Es ist ein Heimspiel, da befinden wir uns in der Pflicht zu gewinnen", sagt Ignjatovic vor dem Duell mit dem Tabellen-13. Als Fünfter befinden sich die Academics in der Rolle des Favoriten, wenngleich der Trainer davor warnt, die Partie vorzeitig als gewonnen zu verbuchen. "Ehingen hat seine Mannschaft nach unserem Sieg im Hinspiel verstärkt und nach der Pause geht es für alle Teams bei Null los", sagt der Serbe, der sich aber gut vorbereitet sieht, um keine böse Überraschung zu erleben: "Wir haben den Gegner genau analysiert."

Schließlich soll mit dem zwölften Saisonsieg der nächste Schritt gemacht werden, um nicht nur das Saisonziel Playoffs zu erreichen, sondern möglichst frühzeitig für die "Postseason" planen zu können. Mit den guten Ergebnissen vor Weihnachten haben sich die Heidelberger eine gute Ausgangslage dazu geschaffen.

Ohne größere Probleme verlief die Trainingswoche bislang. Hrvoje Kovacevic plagte sich mit muskulären Problemen herum und Christoph Rupp war durch eine Erkältung angeschlagen, doch für die Partie am Sonntag sieht Ignjatovic keine Probleme. "Ich gehe davon aus, dass beide spielen können", sagte der Coach. Und damit muss er wenig bis gar nichts an der bisher so erfolgreichen Mannschaft ändern. Durch die vielen Siege ist die Stimmung im Kader ohnehin gut und der Nährboden für weitere Erfolgserlebnisse.

Kein Bestandteil des Kaders ist ab sofort allerdings Moritz Nägele. Der Aufbauspieler verlässt die Academics auf eigenen Wunsch, da er fortan seine berufliche Karriere in den Vordergrund stellen möchte. "Ich bin letztendlich zu dem Entschluss gekommen, dass es für mich mit meinem anstehenden Praktikum ab Februar mehr Sinn macht, in der zweiten Mannschaft zu spielen", sagt der 24-Jährige, der künftig in der Regionalliga-Mannschaft eingesetzt werden soll.

Wie der Verlust für die Zweitliga-Mannschaft aufgefangen werden soll, wird sich vermutlich erst gegen Ende der Wechselzeit entscheiden. "Vermutlich werden wir erst Ende Januar wissen, wie wir in der restlichen Saison auflaufen werden", sagt Ignjatovic. Der Trainer hätte gerne eine weitere Alternative für Nägele, der in der Rotation zwar keine große Rolle hatte, in den letzten Partien vor Weihnachten aber regelmäßig eingesetzt wurde.

2. Basketball-Bundesliga ProA, Sonntag, 17 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Team Ehingen Urspring.