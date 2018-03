Von Nikolas Beck

Heidelberg. "Wir wissen, dass wir jedes Team in dieser Liga schlagen können. Aber wenn wir so spielen wie heute, dann gewinnen wir kein Spiel mehr. Mehr gibt es nicht zu sagen." Tony Garbelotto war bedient. Dem sonst so redseligen Trainer der MLP Academics war nicht nach langen Erklärungen zu Mute. Wohlwissend, dass auch er eine Teilschuld an der 71:73-Niederlage am Sonntagabend bei Erdgas Ehingen/Urspringschule besaß.

Zu Beginn des zweiten Viertels waren seine Schützlinge richtig ins Rollen gekommen. Mit einer aggressiven Press-Verteidigung machte Heidelberg aus einem 15:21-Rückstand eine 34:22-Führung. Dennoch nahm Garbelotto eine Auszeit - nach der die Academics minutenlang ohne Punkte blieben. Eben noch komfortabel geführt, lag man plötzlich mit elf Zählern zurück (39:50).

Auch am trainingsfreien Montag war die umstrittene Trainer-Maßnahme das Gesprächsthema rund um den Olympiastützpunkt. "Eine richtig schlechte Coaching-Entscheidung", räumte Garbelotto ein. Durch die kräfteraubende Verteidigung hätten seine Spieler eine Verschnaufpause gebraucht. Dass ein anderthalbminütiges Durchatmen einen Spielverlauf aber derart auf den Kopf stellen kann - damit konnte auch der Engländer nicht rechnen. "Danke, dass ihr mich da draußen wie ein Idiot habt aussehen lassen", nahm Garbelotto in der Kabine seine Spieler mit in die Verantwortung. Auszeit hin oder her, was sich seine Korbjäger im Anschluss leisteten, war inakzeptabel.

Doch es ist eben der Coach, der bei den "Akademikern" aktuell unter besonderer Beobachtung steht. Nicht zum ersten Mal musste Garbelotto nach einer Niederlage eigene Fehler einräumen. Dass er das macht, ehrt ihn. Und war so nicht unter seinen Vorgängern der Fall. Aber es sorgt eben auch dafür, "dass alle meine Entscheidungen ganz genau unter die Lupe genommen werden", weiß der 44-Jährige.

Mit einer Bilanz von neun Siegen und elf Niederlagen stehen die finanziell nun besser aufgestellten Academics unter Garbelotto ähnlich da, wie der USC Heidelberg unter dessen Vorgängern. Vor zwei Jahren musste Torsten Daume nach neun Siegen aus 18 Spielen seinen Hut nehmen. Das Intermezzo von Nachfolger Marko Simic endete mit einer Bilanz von fünf zu sieben. Auch Uwe Sauer bekam im vergangenen Sommer nach 13 Siegen in 28 Spielen keine Vertragsverlängerung. Trainerstühle in Heidelberg sind sicher keine Schleudersitze, aber eben auch nicht mehr aus Beton. "Die Spieler stehen zu 100 Prozent hinter mir. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass wir wieder Erfolg haben, alles andere kann ich nicht kontrollieren", sagt Garbelotto.

"Der Trainer ist ganz und gar nicht das Problem", erhält er volle Rückendeckung von Manager Matthias Lautenschläger. Der Engländer sei "summa summarum ohne Fehl und Tadel." Für Lautenschläger werde durch eine Trainerdiskussion "die Bringschuld viel zu sehr von den Spielern weggenommen. Wille und Einstellung kann man nicht einbläuen. Und am Sonntag waren die Spieler einfach nicht bereit."

Auch Garbelotto rätselt noch, wie die "mit Abstand schlechteste Saisonleistung" zu Stande kam. Ausreden gäbe es keine: "Wir hatten eine gute Trainingswoche, keine Verletzten und waren gut vorbereitet. Was soll man einer Mannschaft sagen, die Woche für Woche härter arbeitet als alle anderen in dieser Liga?" Aber warum kann die Mannschaft dieselbe Leidenschaft nicht in ihre Spiele transportieren? Haben die Academics etwa ein Mentalitätsproblem?

"Heldenbasketball" hätten seine Schützlinge gegen die Jungspunde aus Ehingen spielen wollen. Hoffnung, das Mindestziel Playoffs doch noch zu erreichen, haben die Verantwortlichen nach wie vor. "Es liegt nur an uns, nicht am Gegner. Wir können jedes einzelne Spiel gewinnen", sagt Lautenschläger: "Aber damit müssen wir jetzt auch beginnen."