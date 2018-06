Von Michael Wilkening

Heidelberg. Branislav Ignjatovic schaute auf den Statistikzettel, den es nach jedem Spiel in der 2. Basketball-Bundesliga gibt, und traute seinen Augen nicht. "Ich weiß gar nicht, ob es in dieser Saison überhaupt schon einmal ein Triple Double gegeben hat", sagte der Coach der MLP Academics Heidelberg.

Seine Mannschaft hatte gerade die Chance vergeben, vorzeitig ins Halbfinale der Playoffs einzuziehen und gegen die VfL Kirchheim Knights mit 81:87 verloren. Und den Hauptgrund konnte Ignjatovic in der Statistik nachlegen: Carrington Love, der Spielmacher der Kirchheimer, hatte seinem Team mit 23 Punkten, elf Assists und zehn Rebounds den Zahn gezogen.

Im Grunde war alles angerichtet, damit die Heidelberger zum ersten Mal das Halbfinale der Playoffs in der ProA erreichen. Mit einer 2:1-Führung waren die Academics in die Partie gegangen, mehr als 1000 Zuschauer sorgten in der Halle am Olympiastützpunkt für eine halbfinalreife Atmosphäre, doch die Kirchheimer hatten offenbar keine Lust, sich vorzeitig in den Urlaub zu verabschieden.

Mit großem Willen und einer hohen Intensität wehrten sie sich vehement gegen die Niederlage - und hatten mit Carrington Love den herausragenden Akteur in den eigenen Reihen.

Die Heidelberger spielten nicht schlecht, doch die Leidenschaft, mit der die Knights agierten, konnten sie nicht ausgleichen. "Wenn man in eigener Halle in einer Halbzeit zehn offensive Rebounds zulässt, ist es schwer zu gewinnen", sagte Ignjatovic. 35:44 lagen seine Cracks nach 20 Minuten hinten, kurz vor Ende des dritten Viertels war der Rückstand sogar auf 14 Punkte angewachsen (48:62). Es wurde trotzdem noch einmal dramatisch, denn die Heidelberger kämpften verbissen um den Anschluss.

Die Academics spielten nicht schlecht und bekamen deshalb noch einmal die Gelegenheit zur Wende, als der Rückstand beim 72:73 fast aufgeholt war und die Heidelberger in Ballbesitz kamen. Doch dann trat Carrington Love in Aktion, klaute den Academics den Ball und machte vorne die entscheidenden Punkte.