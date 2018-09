Heidelberg. (miwi) Es ist im Moment sehr heiß in Heidelberg. Das ist ein Vorteil für Branislav Ignjatovic, denn es ermöglicht dem Trainer des Basketball-Zweitligisten MLP Academics Heidelberg, mit Sandalen zu laufen. Am vergangenen Wochenende hat sich Ignjatovic beim Wandern schmerzhafte Blasen an beiden Füßen zugezogen. Immerhin macht ihm seine Mannschaft im Moment viel Freude, für die es am 24. September in der 2. Liga Pro A mit einem Spiel in Hanau losgeht. Der Serbe ist zuversichtlich, dass das Team sportlich und charakterlich überzeugen wird.

Branislav Ignjatovic, warum wird die neue Saison für die MLP Academics Heidelberg besser als die vergangene?

Es ist uns zum Glück gelungen, einige Spieler aus der alten Mannschaft zu halten: Devin White, Hrvoje Kovacevic, Albert Kuppe, Niklas Würzner und Christoph Rupp. Hinzu kommen die Nachwuchsspieler Morris Hintz und Constantin Schmitt, so dass wir kein komplett neues Team formen mussten. Das hatten wir in den beiden Vorjahren nicht geschafft. Es ist einfacher, zwei Spieler in ein System zu integrieren, als um fünf Spieler ein neues System aufzubauen.

Wie wollen Ihre Basketballer auftreten, welchen Plan haben Sie?

Meine Philosophie wird sich nie ändern. Wir wollen intelligent verteidigen und auch vorne schlau spielen. Es geht darum, sich im Angriff mehrere Möglichkeiten zu schaffen und gute Wurfchancen zu kreieren. Trainer haben immer Wünsche, aber letztlich entscheiden die Spieler, was daraus wird. Wir wollen versuchen, mehr Bälle unter den Korb zu kriegen, denn dort sind wir stärker.

Mit Phillip Heyden und Niklas Ney haben Sie zwei neue Center verpflichtet.

Mit ihnen wollen wir mehr Gefahr unter dem Korb ausstrahlen. Das hat in der Vorbereitung gut geklappt und gleichzeitig dafür gesorgt, dass unsere Schützen außen etwas mehr Platz bekommen.

Heyden hat erst am Wochenende zum ersten Mal gespielt. Wird er zum Saisonstart fit sein?

Davon gehen wir aus, auch die medizinische Abteilung ist zuversichtlich. Philipp musste sich einer Operation an der Patellasehne unterziehen und hat deshalb lange ohne Ball trainiert. Jetzt ist er soweit, dass er mit dem Team voll trainieren kann. Das ist wichtig, weil er als erfahrener Spieler vorangehen soll. Der junge Niklas Ney soll von ihm lernen.

In der vergangenen Saison gab es immer wieder personelle Wechsel während der Saison, die verhinderten, dass eine Gruppendynamik entstehen kann. Warum wird das nicht mehr passieren?

Zum einen haben wir keinen komplett neuen Kader und zum anderen darauf geachtet, dass unsere neuen Importspieler schon in Europa gespielt haben. Das erhöht die Chance, dass sie nicht von Heimweh gepackt werden. Zudem haben wir den Charakter der Jungs genauer analysiert. Nicht das Talent alleine hat entschieden, wen wir verpflichtet haben.

In der vergangenen Saison scheiterten die Academics an der Qualifikation für die Playoffs. Mit welchen Zielen starten Sie in die Saison?

Als Trainer möchte ich immer gewinnen und Meister werden. Realistisch ist aber wohl, dass wir erneut darum kämpfen werden, die Playoffs zu erreichen. Wenn wir am Ende eine ausgeglichene Bilanz vorweisen, kann ich zufrieden sein. Und mit 15 Siegen in 30 Spielen war man in den vergangenen Jahren eigentlich immer in den Playoffs.

Das Umfeld träumt von mehr.

Ich weiß, dass die Erwartungen hoch sind. Wir müssen uns aber an den Realitäten orientieren. Es gibt eine Menge Mannschaften, die ein höheres Budget haben und andere Ziele formulieren können. Ich bin zuversichtlich, dass wir in dieser Saison bessere Partien abliefern werden und die Zuschauer begeistern.