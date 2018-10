Von Michael Wilkening

Heidelberg. Der gute Lauf der MLP Academics Heidelberg in der 2. Basketball-Bundesliga geht weiter. Gestern Abend schlug der ProA-Ligist im heimischen Olympiastützpunkt Rhein-Neckar die Bayer Giants Leverkusen mit 89:74 (46:28) Punkten und ist damit aktuell das "heißeste" Team der Liga. In der Tabelle rückten die MLP Academics auf den sechsten Platz vor.

"Das sind gute Jungs, das ist eine gute Mannschaft. Das hat es mir leicht gemacht", sagte Ahmad Smith nach dem Spiel. Nach der Verletzung von Spielmacher Marco Grimaldi am vorletzten Sonntag gegen Baunach wurde der US-Amerikaner in der vergangenen Woche nachverpflichtet und feierte gegen die Westdeutschen sein Debüt im Heidelberger Trikot. "Ich möchte mithelfen, dass wir die Playoffs erreichen", umschrieb der Neue seine Ziele. Gegen Leverkusen machte er mit den neuen Teamkollegen einen weiteren Schritt dahin.

Dass die Heidelberger ihren erfreuliche Siegesserie ausbauen würden, stand schon nach zwanzig Minuten fest. Drei Minuten benötigten die MLP Academics, um in Fahrt zu kommen, danach überrannten sie die körperlich deutlich unterlegenen Leverkusener. Vor allen Dingen unter dem Korb blieben die Giants, die ihrem Namen überhaupt nicht gerecht wurden, chancenlos. Zur Pause betrug das Reboundverhältnis 29:10 für die Ignjatovic-Fünf. Neunundzwanzig zu zehn!

Deshalb konnten sich die Heidelberger bis dahin auch elf überflüssige Ballverluste leisten und lagen dennoch komfortabel mit 46:28 vorne.

Mit dazu beigetragen hatte auch Ahmad Smith, der zuletzt bei Rasta Vechta unter Vertrag war. Der Amerikaner kam nach knapp zwölf Minuten aufs Feld, hielt sich mit Würfen zunächst zurück, übernahm aber als Aufbauspieler schnell Verantwortung und gab seinem Team Struktur. Und als zwei Minuten vor der Pause der erste Wurf des 30-Jährigen, ein Dreier aus weiter Entfernung, durch die Reuse fiel, gerieten die 808 Zuschauer im Olympiastützpunkt in Wallung.

Nach der Pause zogen die Heidelberger zunächst weiter davon (52:30/22.), ehe sich einige Unkonzentriertheiten einschlichen. Im Gefühl des sicheren Sieges versuchten die MLP Academics zu zaubern, was meist misslang.

"Halligalli kann man sich zwei Minuten vor Schluss erlauben, aber nicht Mitte der zweiten Hälfte", krittelte Branislav Ignjatovic, der Heidelberger Chefcoach. Der vierte Erfolg in Serie geriet aber nicht mehr in Gefahr, auf mehr als elf Punkte ließen die MLP Academics die Leverkusener nicht mehr herankommen. "Das war eine gute Leistung, so kann es weitergehen", sagte Smith.

Stenogramm: 6:5 (5.), 15:8 (7.), 21:13 (10.), 28:13 (12.), 33:21 (15.), 46:28 (Hz.), 56:41 (25.), 64:49 (30.), 69:54 (34.), 89:74 (Endstand).

MLP Academics Heidelberg: Tinsley 23 Punkte/3 Dreier, Adamczak 15/3, Martin 14/3, Eggleston 12/2, Austin 9 - Menck, Smith 3/1, Schmidkunz, Criswell 11/2, Rupp.

Bayer Giants Leverkusen: Twiehoff 22, Manigat 13/2, Carter 7/1, Kuczmann, Koch 12/1 - Legankovas 15/4, Spöler 2, Heinzmann 3, Bich.