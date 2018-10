Von Nikolas Beck

Heidelberg. So mancher durfte gestern Abend in Erinnerungen schwelgen. "Mit der Nummer 44, Björn Schoo", tönte es aus dem Lautsprecher, als die Aufstellung der Kirchheim Knights vorgelesen wurde. Den 2,13-Meter-Hüne, der vor der vergangenen Saison bei den MLP Academics keinen neuen Vertrag mehr bekam, hat man im Olympiastützpunkt noch nicht vergessen. Vor allem dessen Saison 2010/2011. Weil Schoo damals überragend spielte - aber auch, weil die Zweitligabasketballer seither keinen brauchbaren Center mehr in ihren Reihen hatten. Kuhn, Rohde, Crowder, Lind, Dupree - die Liste der Nachfolger ist lang. Bleibenden Eindruck hat keiner hinterlassen.

Ob Anthony Hill den Fans des Basketball-Zweitligisten länger im Gedächtnis bleiben wird, muss sich noch zeigen. Zumindest erwischte der jüngste Neuzugang einen guten Start in seine Academics-Karriere. Beim ersten Ballkontakt traf er aus der Mitteldistanz, beim zweiten trotz Foul am Brett. Am Ende kam Hill auf 15 Punkte und fünf Rebounds. Viel mehr Positives gibt es vom 85:90 (35:41) gegen Kirchheim aus Heidelberger Sicht aber nicht zu berichten.

Nachdem die neu formierte erste Fünf - Kai Barth spielte für den verletzten Nico Adamczak, auch Hill durfte starten - ganz gut begonnen hatte und 11:6 führte (4.), entwickelte sich im ersten Durchgang ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Gäste immer einen Schritt schneller wirkten. Obwohl die "Ritter" erst zu Beginn der zweiten Halbzeit davonzogen, sah Garbelotto in der Startphase schon den Grund für die Niederlage. "Auch Kirchheim hat schwere Wochen hinter sich. Und wir haben es wieder verpasst, ihnen gleich zu zeigen, wer Herr im Hause ist", ärgerte sich Garbelotto und legte nach: "Wir glauben immer noch, nur weil wir Heidelberg sind und ein paar Gegner daheim klar besiegt haben, ergeben sich alle Teams von alleine."

Vom Heimnimbus, den sich die "Akademiker" in der Hinserie erarbeitet hatten, ist jedoch nicht mehr viel übrig geblieben. Unbeirrt machte ausgerechnet Schoo in der Zone mächtig Alarm, während seine Teamkameraden von außen hochprozentig trafen. Auch Ben Beran (17 Punkte, acht Rebounds) und vor allem Sebastian Adeberg (18 Zähler) war anzumerken, dass sie sich für die Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte viel vorgenommen hatten.

Mitte des dritten Viertels war die Gästeführung auf 16 Zähler angewachsen (43:59). Dank eines glänzend aufgelegten Jay Threatt (24 Punkte, acht Vorlagen) und einer tollen Leistung von "Adamczak-Ersatz" Eric Curth, der elf Zähler beisteuerte, kämpften sich die Academics aber wieder heran, machten 13 Punkte in Folge. 840 Zuschauer im OSP hielt es kaum auf den Sitzen. Doch die Ernüchterung folgte prompt. "Das Ding geht auf meine Kappe", ärgerte sich Michael Jost über sein viertes Foul, seinen anschließenden "ernst gemeinten" Applaus für den Schiedsrichter und das Technische Foul, das ihn aus dem Spiel nahm.

Doch auch ohne Jost blieb es spannend. Nach Threatts Korbleger zum 81:82 blieben die Knights aber dank dreier Offensiv-Rebounds hintereinander über eine Minute am Stück in Ballbesitz. Shy Ely hatte zwar noch die Chance zum Ausgleich, sein "Dreier" wenige Sekunden vor Schluss ging jedoch daneben.

Also hatten auch beim Verlassen der Halle nicht wenige die jüngere Vergangenheit der Basketballer im Kopf: Wie im Vorjahr befindet man sich um den Jahreswechsel herum im Sinkflug. Vier der letzten fünf Spiele wurden verloren. Auf Platz fünf hat Heidelberg inzwischen nur noch einen Sieg Vorsprung auf Rang neun.

Stenogramm: 11:8 (5.), 13:14 (1. Viertel), 22:25 (15.), 35:41 (Halbzeit), 43:56 (25.), 56:59 (39.), 56:64 (3. Viertel),

Heidelberg. Threatt 24 (4 Dreier), Ely 16 (4), Hill 15, Curth 11 (3), Jost 8, White 7(1), Barth 4, Heindel.,

Kirchheim: Adeberg 18, Beran 17 (1), Schoo 13, Smithson 13 (1), Rockmann 10 (2) Byrd 8 (2), Tomasevic 5 (1), Buntic 3, Baumer 3 (1), Joos.