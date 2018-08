Heidelberg. (miwi) Wenn die MLP Academics Heidelberg morgen (17 Uhr, Olympiastützpunkt) auf Nürnberg treffen, hat sich der Kader des Basketball-Zweitligisten wieder verkleinert. Der Klub hat sich mit Center Antoine Dean Robinson auf eine Vertragsauflösung geeinigt und begibt sich jetzt auf die Suche nach einem neuen Mann, der unter der Körben aufräumen soll.

Robinson war erst im Oktober gekommen, nachdem der Vertrag mit Chris Gadley aufgelöst worden war. Die Erwartungen, eine dominierende Rolle auszufüllen, konnte der US-Amerikaner nicht erfüllen, so dass der Try-out-Vertrag nicht in ein längeres Engagement umgewandelt wurde. In fünf Einsätzen stand Robinson im Schnitt etwas mehr als sieben Minuten auf dem Feld und erzielte drei Punkte. Gadley war zuvor in seine Heimat zurückgekehrt, weil die Gründe für Ohnmachtsanfälle und Schwindelattacken nicht geklärt werden konnten.

Unabhängig von der personellen Ausdünnung des Kaders strebt Branislav Ignjatovic mit seinem Team gegen Nürnberg einen Erfolg an, durch den sich die Academics im oberen Tabellendrittel etablieren könnten. "Wir müssen eine ähnlich gute Defensive wie in den beiden zurückliegenden Partien gegen Paderborn und in Jena spielen", sagt der Coach. Gegen den Play-off-Halbfinalisten der Vorsaison ist eine stabile Abwehrarbeit dringend notwendig.