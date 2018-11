Heidelberg. (nb) Tony Garbelotto hat hohe Ansprüche. An seinen Arbeitgeber, an seine Spieler und an sich selbst. Einen freien Sonntag gönnte sich der Chefcoach der MLP Academics Heidelberg auch nach dem 86:80 (35:35)-Erfolg seiner Zweitligabasketballer bei den Uni-Riesen Leipzig nicht. Stattdessen ging es nach Ehingen, wo gestern die Düsseldorf Baskets gastierten. Die Chance, die beiden kommenden Gegner auf einmal zu beobachten, wollte sich der akribische Engländer nicht entgehen lassen. "Nichts kann ersetzen, die Mannschaften live zu sehen", sagte Garbelotto und spricht von seinem persönlichen "Lernprozess" in der neuen Liga. Auch nach dem ersten Auswärtssieg, dem zweiten Erfolg im dritten Spiel, wird der 43-Jährige nicht müde zu betonen, dass er selbst noch genauso viel Verbesserungspotenzial habe wie seine Spieler.

Gegen Leipzig war es Nikita Khartchenkov, den Garbelotto laut eigener Aussage nicht richtig auf dem Radar gehabt hatte. Dessen drei "Dreier" im Schlussviertel sorgten dafür, dass die Partie noch einmal spannend wurde. "Die waren nicht schlecht verteidigt - unglaubliche Dinger", berichtet Manager Matthias Lautenschläger: "Dann schaust Du auf die Bank und siehst zwei Verletzte und drei Spieler mit fünf Fouls und fragst Dich: ,wie sollen wir das jetzt noch richten?'" Paul Zipser (Sprunggelenk) und Jermaine Dixon (Knie) konnten erst gar nicht mitwirken, Janis Heindel, Devin White und Taylor Rhode waren aufgrund ihrer Fouls in der Schlussphase zum Zuschauen verdammt.

69:73 lag man zweieinhalb Minuten vor Ende zurück. Dann traf zunächst Clint Sargent mit Bonusfreiwurf, Oliver Komarek zeigte Nerven aus Stahl und jagte zwei "Dreier" in Folge durch die Reuse. Kai Barth und Kristian Kuhn machten den Sack zu. "Ich habe ligaweit die besten deutschen Spieler in meinem Team", war Garbelotto begeistert, hatte aber auch für den kanadischen Neuzugang Tristan Blackwood ein Sonderlob übrig. Nach einem nervösen, übermotivierten Beginn, überzeugte der Aufbauspieler offensiv wie defensiv mit neun Punkten, acht Assists und jeweils fünf Rebounds und Steals. "Er versteht das Spiel, kann es lesen. Dazu ist er auch ein super Charakter", sagte Garbelotto, dem vor allem die vielen Nachlässigkeiten und Ballverluste missfielen, die "Energie", mit der seine Schützlinge auftraten und nicht aufgaben, dafür umso positiver fand. Lautenschläger sah im breiten Kader den entscheidenden Faktor für den Auswärtssieg.

Eine der Hauptaufgaben der Akademiker wird in den nächsten Wochen sein, alle Akteure auch bei Laune zu halten. In einem Vier-Augen-Gespräch hatte Garbelotto am Donnerstag noch einmal Kristian Kuhn eingeschworen: "Du wirst in dieser Saison noch mindestens fünf Spiele mitentscheiden, aber es gibt eben auch Partien, in denen es nicht so gut läuft", bat Garbelotto seinen Ersatz-Center Ruhe zu bewahren. Kuhn hatte offenbar gut zugehört und überzeugte in 20 Minuten mit zehn Punkten und sieben Rebounds.

Steno: 18:21 (1. Viertel), 35:35 (Halbzeit), 51:57 (3. Viertel), 74:69 (38.), 80:86 (Endstand).

Leipzig: Khartchenkov 24 (5 Dreier), Gadley 19, Simon 16, Marshall 10, Schaffartzik 5 (1), Kranz 2, Heinrich 2, Macevicius 2, Freer.

Heidelberg: Komarek 16 (2), Barth 10, Kuhn 10, Heindel 9 (1), Blackwood 9 (1), Sargent 9 (1), von Fintel (2) 8, Rohde 8, White 7.