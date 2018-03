Cuxhaven/Heidelberg. (miwi) "Wenn du eine Reise tust, dann kannst du was erleben." Diese alte Volksweisheit bewahrheitete sich für die MLP Academics Heidelberg, als sie die längste Tour auf sich nahmen, die die Zweite Basketball-Bundesliga für sie vorsieht. Bei den Cuxhaven Bascats unterlagen die Heidelberger mit 88:100, ärgerten sich aber noch viel mehr über die Bedingungen, die in der Rundturnhalle herrschten.

Schon vor der Partie legten die Heidelberger deshalb offiziell Protest gegen die Spielwertung ein, auch wenn klar war, dass die Aussichten, ihn erfolgreich auszufechten, gering sind. "Wir wissen, dass die Chancen gering sind, mit dem Erfolg durchzukommen, aber wir wollen etwas anstoßen", erklärte Matthias Lautenschläger gestern. Der Manager der Heidelberger findet es nahe an der Zumutbarkeitsgrenze, dass beinahe die gesamte Technik in der Halle nicht zur Verfügung stand. Die Anzeigetafel war ausgefallen und es gab keine 24-Sekunden-Schussuhr oberhalb der Korbanlagen. Beides ist für den Spielbetrieb in der Pro A eigentlich zwingend vorgeschrieben.

"Zeitweilig hat der Hallensprecher die 24 Sekunden am Mikro runtergezählt, aber das auf deutsch getan", berichtete Lautenschläger. So wurde er von Academics-Spielmacher Bradley Tinsley, einem US-Amerikaner, schlicht nicht verstanden. Und auf die Bitte der Heidelberger, auf englisch zu zählen, folgte keine Reaktion.

"Ich weiß, dass die Bedingungen für beide Mannschaften gleich waren und wir wollen auch nicht die Niederlage an sich anzweifeln, aber wir können unsere Halle ja auch nicht auf drei Grad runterkühlen, unsere Jungs darauf eine Woche vorbereiten und dann sagen, dass die Bedingungen für beide Team gleich sind", ereiferte sich der Academics-Manager. In den zurückliegenden Wochen gab es in Cuxhaven immer wieder Probleme mit der Technik in der Halle.

Punkte am Grünen Tisch sind nicht das Ansinnen der Heidelberger, die nach der sechsten Niederlage in Serie ernsthaft um die Playoff-Teilnahme bangen müssen. "Ich würde mir ein Wiederholungsspiel mit fairen Bedingungen wünschen", sagte Lautenschläger gestern. Für diesen Fall würde er auch nochmals die weite und strapaziöse Reise nach Cuxhaven auf sich nehmen - in der Hoffnung, etwas Schöneres zu erleben.