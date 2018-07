Von Michael Wilkening

Heidelberg. Als die eigene Arbeit erledigt war, versammelten sich der Trainerstab und das Management der MLP Academics und starrten gebannt auf ein Smartphone. Auf dem kleinen Display lief die Partie der VfL Kirchheim Knights in Ehingen und als es plötzlich ein paar Jubelrufe gab, war klar, dass die Kirchheimer verloren hatten. Knapp mit 91:93 hatte der VfL das Nachsehen, was den Heidelbergern zumindest eine kleine Chance lässt, in der Tabelle der 2. Basketball-Bundesliga auf den vierten Platz zu klettern. Das würde Heimrecht in der ersten Playoff-Runde bedeuten.

Wer genießt Heimrecht?

Am kommenden Samstag treten die Heidelberger bei den Kirchheimern an und wenn sie mit mehr als 16 Punkten Vorsprung gewinnen, würden sie die Knights in der Tabelle tatsächlich noch überflügeln. Spieler, Trainer und Offizielle wissen, dass es einer großen Überraschung gleichkäme, wenn die Academics ein turmhoher Sieg in Kirchheim gelänge - doch völlig ausgeschlossen ist es nicht. "Jetzt hat die Begegnung in Kirchheim noch eine sportliche Brisanz", sagte Branislav Ignjatovic. Dem Heidelberger Trainer gefällt der Gedanke, dass es in der letzten von 30 Partien der regulären Saison noch um etwas geht, obwohl die Heidelberger die Playoffs schon längst erreicht haben.

Beim 83:74-Sieg gegen Hanau waren die Academics voll gefordert, weil die Hanauer um ihre letzte Chance kämpften, in die Playoffs zu kommen. Entsprechend groß war die Gegenwehr der Hessen - und entsprechend groß war der Aufwand, den die Heidelberger betreiben mussten. "Das war ein gutes Training für die Playoffs", erklärte Albert Kuppe. Auf einen ähnlichen Kampfgeist wie den Hanauer müssen sich die Academics ab dem 8. April in jedem Match einstellen, denn in der Post-Season wird die Intensität auf dem Feld noch größer werden.

In jedem Fall außergewöhnlich ist die Konstellation vor dem letzten Hauptrundenmatch in Kirchheim, denn es ist überaus wahrscheinlich, dass sich die Academics und die Knights in der ersten Playoff-Runde ebenfalls gegenüberstehen. Nur eine Niederlage der Chemnitz Niners beim abgeschlagenen Schlusslicht aus Dresden könnte daran etwas ändern - doch daran glaubt keiner. "Kirchheim ist ein toller Gegner, wir müssen nicht so weit reisen und die Stimmung in diesen Duellen ist immer gut", hat sich Kuppe schon auf die Knights als Kontrahent im Viertelfinale festgelegt. Dass es zunächst zum letzten Spiel der regulären Saison nach Kirchheim geht und eine Woche später eventuell zum Playoff-Start erneut, hat für Kuppe mehr Vor- als Nachteile: "So können sich die Jungs an die Halle in Kirchheim gewöhnen, gerade für die Amerikaner, die noch nie dort gespielt haben, ist das ein Vorteil."

Academics-Coach Ignjatovic kennt die Gegebenheiten bei den Knights hingegen wie kaum ein anderer. Der Serbe war dort bis 2014 Trainer, ehe er in Heidelberg eine neue Herausforderung suchte. "Jeder weiß, dass es für mich eine besondere Situation ist, gegen die Knights anzutreten. Und dann auch noch in den Playoffs", sagt der Coach. Auch der Trainer glaubt nicht daran, dass sich an dieser Konstellation noch etwas ändert. Noch nicht geklärt ist aus seiner Sicht nur noch, wer das Heimrecht ergattert.